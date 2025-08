Javier Mascherano habló sobre la lesión que sufrió Messi en Inter Miami vs. Necaxa: “Seguramente algo tenga”

En el marco de la segunda fecha de la fase de liga de la Leagues Cups, Inter Miami empató 2 a 2 con el Necaxa de Fernando Gago y le ganó en la definición por penales, para de esta manera quedarse con el punto extra que le permite encaminar la clasificación a los cuartos de final.

La mala noticia en este encuentro, fue que Lionel Messi sufrió una lesión muscular a los 11 minutos de la primera etapa, por lo que no pudo continuar en cancha, fue reemplazado por el argentino Federico Redondo y decidió marcharse directamente al vestuario para masajear la zona.

Javier Mascherano, el entrenador de las Garzas, habló en conferencia de prensa luego de la victoria de su equipo, y allí fue consultado por la molestia que sufrió el capitán de su equipo. Al respecto, comentó que sintió un dolor y que esperarán a los estudios para determinar el grado de su lesión.

“Leo sintió una molestia en el isquiotibial. Hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión. Seguramente algo tenga. Quizás no sea algo tan grande porque no estaba dolorido, pero sí que sintió una molestia”, comentó el DT argentino, encendiendo las alarmas por el estado físico del 10.

Cabe destacar que si la lesión muscular es de grado 2 o 3, Messi no solamente se perderá el resto de la Leagues Cups, sino que también pondrá en duda su presencia con la Selección Argentina, ya que el 4 de septiembre se enfrentará contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

El próximo partido de Inter Miami

A la espera de la confirmación oficial de la lesión de Messi, el equipo comandado por Javier Mascherano volverá a la acción el próximo miércoles 6 de agosto, día en el que se enfrentará a Pumas UNAM en el Chase Stadium por la tercera fecha de la Leagues Cups.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Qué se dijeron? El cruce entre Messi, Marcelo Weigandt y Fernando Gago en pleno Inter Miami vs. Necaxa