Jugó con Messi en Barcelona, lo quiso el Real Madrid y afirmó que era mejor que el argentino: “Era mi Quinta, no la de Leo”

Mientras formaba sus primeros pasos en la Masía del Barcelona, Lionel Messi no era considerado como la máxima promesa de las divisiones inferiores del club, sino que ese lugar era ocupado por Gabriel Santiago Fernández, quien era conocido como Baby.

El ex futbolista que colgó los botines en 2021, habló en una entrevista con toni padilla sports 360 y allí recordó su paso por las formativas del Blaugrana. Además, afirmó que era mejor que el delantero argentino y explicó por qué no llegó a tener una gran carrera a nivel profesional.

“En el Barcelona veían en mí un potencial muy grande. En el Barça es difícil estar ocho o nueve años siendo el delantero centro titular, y que te sigan respetando y poniendo… En el Barça entran y salen niños constantemente. Durante ocho años fue el referente y el delantero que más goles marcó”, comentó sobre su paso por el Blaugrana. Y agregó: “Veían que tenía un potencial muy fuerte, pero responsablemente no tiraba mucho”.

Siguiendo con sus declaraciones, afirmó que fue mejor que Messi: “Si te digo la verdad era la ‘Quinta del Baby’, no era la ‘Quinta de Messi’. Yo por ejemplo, los torneos de Brunete y Canal +, soy el máximo goleador y el mejor jugador. Los dos años. Messi no estaba y viene al siguiente año, y claro, cuando lo veo venir… de los que estábamos en teoría en mi posición no me hacía competencia nadie”.

“Yo siempre quedaba Pichichi y jugaba todo, pero cuando Messi viene en el primer entrenamiento yo digo “uffff”. Lo que pasa es que él jugaba de 10 y yo de 9, por lo que nos quitábamos el sitio el uno al otro”, concluyó.

Baby reveló que lo quiso el Real Madrid

Por otro lado, el ex delantero afirmó que estuvo en el radar del Real Madrid tras irse del Barcelona: “Yo no lo entendí. Pensaba que era el mejor y me quise ir. Voy a pedir la baja y me ofrecen un contrato por ocho años más… y les digo que no. Me dan la baja obligados… pero obligatoriamente me impedían irme al Real Madrid o al Atlético de Madrid. Podía fichar por cualquier equipo menos por uno de estos dos”.

Baby explicó por qué su carrera profesional no prosperó

“Me dieron muchas oportunidades. En la vida dicen que te pasa un tren, pues a mí me han pasado 10 ó 12 y no me he subido a ninguno”, inició. Y agregó: “No me arrepiento. La vida da muchas vueltas y el fútbol está muy difícil, y gracias a eso estoy con mi mujer y tengo tres hijos”.

