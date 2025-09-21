La importante estadística que lidera Lionel Messi gracias a sus dos goles en Inter Miami vs. DC United

Lionel Messi fue fundamental para que el Inter Miami derrotara al DC United este sábado 20 de septiembre en el Estadio Chase, en uno de los partidos correspondientes a la jornada 31 de la Conferencia Este de la Major League Soccer de los Estados Unidos. La Pulga marcó dos tantos y asistió a Tadeo Allende.

De esta manera, por un lado, el elenco que comanda Javier Mascherano se ubica quinto en la tabla de posiciones de su zona con 52 unidades y de momento se está clasificando a los Play Off (además, tiene tres partidos menos que los cuatro equipos que tiene por encima, por lo que si gana los puntos en los encuentros que tiene pendiente podría subir a la cima).

Mientras que, por el otro, Lionel Messi logró subirse a lo más alto de la tabla de goleadores del torneo estadounidense. Con su doblete vs. DC United Leo alcanzó los 22 goles en 22 enfrentamientos y superó a Sam Surridge del Nashville (21 en 31 partidos), quien ahora es su principal perseguidor. En tercer lugar asoma Denis Bouanga de LAFC con 19.

En ese mismo sentido, vale destacar la gran estadística de Messi con la camiseta del conjunto de la Florida. En total, contando juegos de la MLS, Leagues Cup, US Open Cup, Concacaf Champions Cup y Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, ya suma 64 tantos y 31 asistencias en 76 compromisos. Es decir, exhibe un promedio de gol de 0,84.

Lionel Messi se arrima a los 900 goles en su carrera

Lionel Messi, además, sigue aumentando su cuenta personal histórica de goles. Con sus dos tantos de este sábado ya suma 882 gritos en toda su carrera sobre 1123 cotejos (incluidos los del Barcelona, PSG y Selección Argentina mayor). Con tales números mantiene un promedio de gol de 0,79 (más que Cristiano Ronaldo, que con sus 945 en 1288 encuentros llega a 0,73).

Inter Miami va en busca de primer puesto de su zona

El Inter Miami, tras derrotar 3 a 2 al DC United, vuelve a la acción este miércoles 24 de septiembre, contra el New York FC, por uno de los encuentros que tiene postergados. Si gana, escalará al tercer lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Este, con dos partidos menos que Philadelphia y Cincinnati, primero y segundo con 60 y 58 unidades, respectivamente.

