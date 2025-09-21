Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

La importante estadística que lidera Lionel Messi gracias a sus dos goles en Inter Miami vs. DC United

Leo encabeza la tabla de goleadores de la MLS.

Por Germán Carrara

Lionel Messi, con sus dos goles vs. DC United, es el nuevo líder de la tabla de goleadores de la Major League Soccer 2025.
© Getty ImagesLionel Messi, con sus dos goles vs. DC United, es el nuevo líder de la tabla de goleadores de la Major League Soccer 2025.

Lionel Messi fue fundamental para que el Inter Miami derrotara al DC United este sábado 20 de septiembre en el Estadio Chase, en uno de los partidos correspondientes a la jornada 31 de la Conferencia Este de la Major League Soccer de los Estados Unidos. La Pulga marcó dos tantos y asistió a Tadeo Allende.

De esta manera, por un lado, el elenco que comanda Javier Mascherano se ubica quinto en la tabla de posiciones de su zona con 52 unidades y de momento se está clasificando a los Play Off (además, tiene tres partidos menos que los cuatro equipos que tiene por encima, por lo que si gana los puntos en los encuentros que tiene pendiente podría subir a la cima).

Mientras que, por el otro, Lionel Messi logró subirse a lo más alto de la tabla de goleadores del torneo estadounidense. Con su doblete vs. DC United Leo alcanzó los 22 goles en 22 enfrentamientos y superó a Sam Surridge del Nashville (21 en 31 partidos), quien ahora es su principal perseguidor. En tercer lugar asoma Denis Bouanga de LAFC con 19.

En ese mismo sentido, vale destacar la gran estadística de Messi con la camiseta del conjunto de la Florida. En total, contando juegos de la MLS, Leagues Cup, US Open Cup, Concacaf Champions Cup y Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, ya suma 64 tantos y 31 asistencias en 76 compromisos. Es decir, exhibe un promedio de gol de 0,84.

Lionel Messi se arrima a los 900 goles en su carrera

Lionel Messi, además, sigue aumentando su cuenta personal histórica de goles. Con sus dos tantos de este sábado ya suma 882 gritos en toda su carrera sobre 1123 cotejos (incluidos los del Barcelona, PSG y Selección Argentina mayor). Con tales números mantiene un promedio de gol de 0,79 (más que Cristiano Ronaldo, que con sus 945 en 1288 encuentros llega a 0,73).

Inter Miami va en busca de primer puesto de su zona

El Inter Miami, tras derrotar 3 a 2 al DC United, vuelve a la acción este miércoles 24 de septiembre, contra el New York FC, por uno de los encuentros que tiene postergados. Si gana, escalará al tercer lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Este, con dos partidos menos que Philadelphia y Cincinnati, primero y segundo con 60 y 58 unidades, respectivamente.

Publicidad
La revelación de Nico Paz sobre la influencia de Lionel Messi en su presente en el Como

ver también

La revelación de Nico Paz sobre la influencia de Lionel Messi en su presente en el Como

Messi sufre por la fragilidad de Inter Miami: sólo cuatro vallas invictas y afuera de los playoffs

ver también

Messi sufre por la fragilidad de Inter Miami: sólo cuatro vallas invictas y afuera de los playoffs

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
El doblete de Messi en Inter Miami ante DC United por la MLS: cómo está la carrera con Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000
Lionel Messi

El doblete de Messi en Inter Miami ante DC United por la MLS: cómo está la carrera con Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000

Messi renueva con Inter Miami: "Contrato multianual"
Lionel Messi

Messi renueva con Inter Miami: "Contrato multianual"

La curiosa reacción de Messi y De Paul al gol de Racing ante Vélez por la Copa Libertadores 
Fútbol Internacional

La curiosa reacción de Messi y De Paul al gol de Racing ante Vélez por la Copa Libertadores 

Rivero terminó el partido contra Atlético Tucumán con una sobrecarga
River Plate

Rivero terminó el partido contra Atlético Tucumán con una sobrecarga

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo