Los partidos que se perderá Lionel Messi en Inter Miami antes de volver a jugar con la Selección Argentina

El parte médico acerca de la lesión muscular que sufrió Lionel Messi causó dos emociones diametralmente opuestas: alivio en la Selección Argentina y una enorme preocupación en Inter Miami. El de que la misma haya sido calificada de carácter “leve” permitiría que el astro pueda disputar la doble fecha de Eliminatorias de septiembre, a diferencia de su futuro cercano con Las Garzas, en donde sufrirán su ausencia en un tramo crucial de la temporada.

“Los resultados confirmaron una lesión muscular leve en la pierna derecha“, comunicó el club estadounidense, luego de que Leo pidiera el cambio a los 8 minutos de partido frente a Necaxa por la Leagues Cup, producto de un choque contra un rival. Aunque las especulaciones se abrieron cuando el comunicado agregó que “su alta médica dependerá de su evolución clínica y respuesta al tratamiento“. Inmediatamente, se abrió la pregunta del millón: ¿cuántos partidos se perderá el Messi?

Considerando el tiempo de recuperación promedio que exige dicha lesión, podría estimarse una ausencia aproximada de dos semanas. De ser así, Javier Mascherano y compañía lo perderían para dos encuentros trascendentales: frente a Pumas de México, este miércoles por la clasificación a cuartos de final de la Leagues Cup, y el clásico ante Orlando City, el domingo 10 de agosto por la MLS. Luego será cuestión de que Inter Miami encienda velas para que diga presente ante LA Galaxy (16/8), cuando se cumplan 14 días de su lesión. De no ser así, habrá que esperar al 23 de agosto, cuando visite a DC United.

Lionel Messi sufrió una lesión muscular con Inter Miami (Getty).

En caso de no participar en los próximos dos compromisos, Leo alcanzaría las nueve ausencias sumando todas las competencias en lo que va de la temporada. Siete de ellos fueron con Inter Miami: tres por una lesión previa, en otro miró el encuentro desde el banco y la reciente fecha de suspensión que debió cumplir por no participar del juego de las estrellas de la MLS. Además, no participó en los partidos ante Uruguay y Brasil con la Selección Argentina.

En ese sentido, Lionel Scaloni seguirá atento la evolución de su capitán para definir la próxima lista de convocados a la Albiceleste. El combinado campeón del mundo cerrará su camino rumbo al Mundial 2026 recibiendo a Venezuela (4/9) y visitando a Ecuador en Quito (9/9), fechas para las que se estima que el capitán ya estaría de regreso, aunque restará ver el rodaje con el que llegará al país.

El calendario de Messi con Inter Miami y la Selección

06/08: vs. Pumas – Leagues Cup

10/08: vs. Orlando City – MLS

16/08: vs. LA Galaxy – MLS

23/08: vs. DC United – MLS

30/08: vs. Chicago Fire – MLS

4/9: vs. Venezuela – Eliminatorias Sudamericanas

9/9: vs. Ecuador – Eliminatorias Sudamericanas

