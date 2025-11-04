Lionel Messi cerró de manera espectacular un mes clave pensando en el Mundial 2026

El octubre de Lionel Messi fue francamente increíble desde el punto de vista estadístico. En general, fue el mejor mes de La Pulga durante todo el 2025 y lo curioso es que no empezó del todo bien. De hecho, Javier Mascherano se hizo cargo de la primera derrota, ante Chicago Fire, cuando Inter Miami fue vapuleado y el astro argentino no tuvo una buena jornada. Después de eso, todo fue espectacular. Se ve que dicho simbronazo ante un rival que hacía ocho años que no clasificaba a los playoffs de la Major League Soccer de los Estados Unidos generó una reacción.

Luego, Lionel Scaloni dio la lista de convocados para los amistosos de la Selección Argentina en la doble fecha FIFA de octubre. Sabido eso, el 10 fue a jugar con todo frente a New England Revolution, Inter Miami ganó 4-1 y Messi se lució. Así, además, Las Garzas cortaron una racha negativa de un par de semanas, pudiendo asentarse mejor en la tabla de posiciones.

En los días posteriores, Julián Álvarez habló de Messi como el mejor jugador de todos los tiempos y como el mejor definidor de la historia. A su vez, Leo se despidió con unas palabras muy sentidas en cuanto al retiro de Jordi Alba, mientras las negociaciones continuaban para renovar el contrato con el propio combinado estadounidense.

En medio de ese panorama, Scaloni decidió no poner a Messi frente a Venezuela e Inter Miami tuvo la posibilidad de disfrutarlo en un partido importantísimo para sus aspiraciones competitivas. Esto generó su polémica, aunque creo que la misma no es tal porque Messi, al no juntar contra la Vinotinto, pudo sumar minutos competitivos en la MLS.

Lionel Messi celebrando junto a Jordi Alba. (Foto: Getty)

Al final, Leo fue parte de la goleada 4-0 frente a Atlanta United. Fue un partido muy especial porque estuvieron presentes varios futbolistas de la Selección Argentina festejando con el 10. Leo fue clave con un gol al ángulo, una asistencia para Jordi Alba y otra conquista propia sobre el cierre. Así pasó a liderar la tabla de los máximos artilleros, confirmándose paralelamente como el máximo asistidor de la competencia.

Mientras Franco Mastantuono elogiaba a Messi, definiéndolo como un entrenador dentro de la cancha, Kylian Mbappé también lo recordó por su etapa en Paris Saint-Germain. El francés dijo que fue una persona totalmente normal, respetuosa con todo el mundo y que aprendió muchísimo de verlo definir en el área rival, haciéndole entender mejor el juego.

Además, Messi inventó la Messi Cup, un torneo juvenil que se va a disputar en diciembre y que cuenta con grandes equipos del calibre de Barcelona y River Plate, entre otros. Al mismo tiempo, Leo jugó su segundo partido en tan solo cuatro días y no se resintió físicamente porque fue parte de la goleada ante Puerto Rico, donde dio dos asistencias.

A mediados de mes, Messi volvió a jugar contra Nashville, su víctima preferida. Fue por el cierre de la temporada regular de la MLS, con una victoria por 5-2 para que Inter Miami finalice tercero en la conferencia este. Fue elegido como la figura del partido por sus tres goles y culminó como máximo artillero de la competencia, ganando el Botín de Oro.

Por otra parte, Messi volvió a ser el jugador que más camisetas vendió en la MLS por tercer año consecutivo. Además, se estiró su vínculo hasta 2028 con Inter Miami y se confirmó la presencia de Leones FC, el conjunto de la familia, en la Primera C de Argentina, saltándose así lo que es el torneo promocional amateur por decreto.

Para cerrar el mes, Messi fue figura en el primero de varios partidos frente a Nashville. Se ganó 3-1 en un encuentro que significó la clasificación a las semifinales de la conferencia. Leo, con un gol de palomita y una excelente exhibición que terminaría en doblete, culminó octubre de la mejor manera, con siete goles y siete asistencias en seis partidos disputados.

