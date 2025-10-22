Es tendencia:
Lionel Messi volvió a Barcelona promocionando su nueva bebida energética

En su cuenta de Instagram, el delantero argentino confirmó que su bebida energética llegará a España en los próximos días.

Por Marco D'arcangelo

Messi presentó su bebida energética en Barcelona.
© CapturaMessi presentó su bebida energética en Barcelona.

Desde su llegada a Estados Unidos, Lionel Messi no solo se enfocó en jugar con la camiseta de Inter Miami, equipo en el que ganó dos títulos, sino que también comenzó a tener nuevos proyectos personales con actividades fuera del campo de juego. 

Uno de los últimos, fue su nueva bebida energética, “Más + by Messi”, que fue promocionada en el país en el que el futbolista argentino juega, y que en el último tiempo fue creciendo, a tal punto que se extendió a Barcelona, tal como la ‘Pulga’ comentó en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, el mismo Messi fue el encargado de informar que su bebida energética estará en la ciudad española a partir del próximo 24 de octubre. Para presentarla, se colgó una pancarta gigante en una de las esquinas más importantes de Barcelona. 

“Barcelona: Me pone contento compartir con todos ustedes que este 24 de octubre en Barcelona podrán disfrutar de la experiencia de Mas by Messi, llena de sorpresas y premios exclusivos. Los que pasen por la pop up de Más+by Messi (C/ Mallorca 334) podrán llevarse una botella firmada por mi… ¡y mucho más! ¡No se lo pierdan!”, dice el posteo. 

Messi se prepara para los playoff de la MLS

Luego de quedar en la tercera posición en la Conferencia Este de la MLS, Inter Miami obtuvo la clasificación a los cuartos de final del certamen. En esta instancia, iniciará su camino ante Nashville, en una llave que será al mejor de tres partidos y que comenzará el próximo viernes 24 de octubre. 

Si bien estuvo ausente en la práctica del pasado martes por un problema en la zona lumbar, el delantero argentino llevó tranquilidad a sus compañeros, ya que a dos días del primer partido volvió a entrenar con normalidad. De esta manera, todo apunta a que esté como titular en el Chase Stadium ante Nashville. 

