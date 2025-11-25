Es tendencia:
Sin emitir palabras: el curioso posteo de Lionel Messi a 5 años de la muerte de Diego Maradona

El delantero de Inter Miami realizó una publicación en sus redes sociales para homenajear a quien fuera su entrenador en la Selección Argentina.

Por Agustín Vetere

Messi y Maradona en la Selección Argentina.
© GettyMessi y Maradona en la Selección Argentina.

El 25 de noviembre quedará marcado en el calendario de los argentinos como una fecha histórica. Es que, en 2020, Diego Armando Maradona dejó este plano y dejó un legado imborrable para el fútbol mundial al confirmarse aquella trágica noticia.

A 5 años de aquel doloroso momento que aún se siente, todos los futboleros, incluyendo a las figuras de esta disciplina, homenajean al héroe del Mundial 1986 con la Selección Argentina. Lionel Messi, que supo tenerlo como entrenador, no perdió la oportunidad de recordarlo.

El campeón del mundo en Qatar 2022 compartió con Maradona la cita de Sudáfrica 2010, su segunda participación en el torneo. En ese contexto, utilizó una foto de aquel ciclo de Pelusa al frente de la Albiceleste. Sin emitir palabras y con la imagen en blanco y negro, recordó al ídolo.

Aquella histórica aventura en Sudáfrica en la que participaron los dos máximos ídolos del fútbol argentino finalizó con una abultada derrota por 4-0 ante Alemania en los cuartos de final. Curiosamente, el surgido de Barcelona no logró anotar goles en esa edición.

El homenaje de Boca a Maradona

Las redes oficiales del club de la Ribera se despacharon un un video tan sencillo como conmovedor. Los hinchas del Xeneizes son los protagonistas, colocando margaritas sobre la pierna izquierda en la estatua del Diego en La Bombonera.

Benjamín, el hijo del Kun Agüero, se la jugó y eligió entre su abuelo Diego Maradona y Lionel Messi

“Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá. Te extrañamos todos los días, Pelu”, escribió Boca al momento de publicar la pieza audiovisual.

DATOS CLAVE

  • Diego Armando Maradona falleció en 2020 el 25 de noviembre, dejando un legado mundial.
  • Lionel Messi recordó a Maradona compartiendo una foto en blanco y negro de su ciclo en Sudáfrica 2010.
  • La participación de Maradona y Messi en el Mundial de Sudáfrica 2010 terminó en cuartos con derrota 4-0 ante Alemania.
agustín vetere
Agustín Vetere

ggrova
german garcía grova

Jugadores prescindibles y posibles refuerzos: las decisiones de Gallardo tras la eliminación

jpasman
toti pasman

El pasillo de Estudiantes a Rosario Central es la historia de una guerra política

