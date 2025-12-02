Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Serena Williams desmintió el rumor más esperado por el mundo del tenis: “Este incendio de una locura”

En medio de la ola de especulaciones sobre una posible vuelta, por su reincorporación al grupo de prubeas antidopaje, la leyenda publicó un duro mensaje en redes.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Serena Williams, leyenda del mundo del tenis.
© GettySerena Williams, leyenda del mundo del tenis.

La especulación descontrolada que sacudió al circuito profesional de tenis en las últimas horas fue finalmente apagada de un sacudón por su única protagonista. El teléfono de Serena Williams llegó a convertirse en un “incendio” cuando desde las primeras horas de la jornada nació el rumor de que estaría planeando un regreso a las canchas en 2026. Pero cuando la bola de especulaciones se hacía cada vez más grande, ella misma pasó la escoba mediante sus redes sociales.

El frenesí mediático y social no surgió de la nada, sino de una acción concreta que la propia Williams había ejecutado. La polémica nació luego de que medios estadounidenses revelaran, este martes, que Serena, a sus 44 años, había sido reincorporada al grupo de pruebas antidopaje (ITIA) el pasado 6 de octubre, un requisito indispensable para cualquier deportista que contemple la competición oficial.

Adrian Bassett, portavoz de la ITIA, había intentado poner paños fríos ante la consulta de The Athletic. “Ella nos ha notificado que quiere ser reintegrada al grupo de pruebas. No sé si esto significa que va a volver o que simplemente se está dando la opción“, expresó. No obstante, el guiño ya supo ser suficiente para revolucionar el mundo de la raqueta.

El furor era tal que la leyenda estadounidense, a tres años y medio de haber abandonado la cancha, sintió que debía frenar la ola de especulaciones. Con un simple y directo mensaje a través de su cuenta de Twitter, la múltiple campeona sepultó cualquier esperanza. “¡Dios mío, no voy a volver! Este incendio es una locura“, escribió Williams.

Tweet placeholder

Las especulaciones que ya habían dado comienzo por Serena

Entre tanto cuchicheo generado, la ilusión de los fanáticos supo llegar al punto de agendar la posible fecha en el calendario en el que Serena regrese a las pistas. La ecuación indicaba que el proceso de reincorporación a la ITIA tiene una demora de seis meses para completarse. Por ello, la hipótesis sostenía que la ex número uno del mundo podría estar disponible recién en abril de 2026.

Publicidad
Serena Williams habló de su drástico cambió físico: “Fue difícil, afecta mentalmente”

ver también

Serena Williams habló de su drástico cambió físico: “Fue difícil, afecta mentalmente”

Rafael Nadal se refirió a la posibilidad de ser el sucesor de Florentino Pérez en Real Madrid: “Tienen al mejor”

ver también

Rafael Nadal se refirió a la posibilidad de ser el sucesor de Florentino Pérez en Real Madrid: “Tienen al mejor”

Incluso se especuló con un reestreno en el patio de su casa, el Abierto de Estados Unidos, probablemente en la categoría de dobles, modalidad en la que supo conquistar 14 Grand Slams.

Sin embargo, fue la propia campeona de 23 Majors la que apareció en redes sociales para desmentirlo, robando la ilusión y poniendo fin al rumor más esperado del circuito. Así las cosas, todo indica que el último partido oficial de Serena Williams seguirá siendo el disputado el 2 de septiembre de 2022, cuando cayó en la tercera ronda del US Open, frente a la australiana Ajla Tomljanovic.

Datos clave

  • Serena Williams desmintió los rumores de su regreso en 2026 a través de Twitter.
  • La tenista de 44 años había reingresado al grupo de pruebas antidopaje (ITIA).
  • Su último partido oficial fue el 2 de septiembre de 2022 ante Ajla Tomljanovic.
Publicidad
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Competencia inesperada para Franco Colapinto: Alpine negocia con un piloto pretendido por Red Bull para la próxima temporada
FÓRMULA 1

Competencia inesperada para Franco Colapinto: Alpine negocia con un piloto pretendido por Red Bull para la próxima temporada

Los hinchas no perdonaron a Julián Álvarez en la derrota ante Barcelona: "Que se vaya"
Fútbol europeo

Los hinchas no perdonaron a Julián Álvarez en la derrota ante Barcelona: "Que se vaya"

Con golazo de chilena, el doblete de Cuti Romero para Tottenham ante Newcastle
Fútbol europeo

Con golazo de chilena, el doblete de Cuti Romero para Tottenham ante Newcastle

Jugó 12 temporadas en la NBA, un accidente en moto lo dejó paralítico y murió a los 54 años dejando un legado a sus hijas
Polideportivo

Jugó 12 temporadas en la NBA, un accidente en moto lo dejó paralítico y murió a los 54 años dejando un legado a sus hijas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo