Serena Williams desmintió el rumor más esperado por el mundo del tenis: “Este incendio de una locura”

La especulación descontrolada que sacudió al circuito profesional de tenis en las últimas horas fue finalmente apagada de un sacudón por su única protagonista. El teléfono de Serena Williams llegó a convertirse en un “incendio” cuando desde las primeras horas de la jornada nació el rumor de que estaría planeando un regreso a las canchas en 2026. Pero cuando la bola de especulaciones se hacía cada vez más grande, ella misma pasó la escoba mediante sus redes sociales.

El frenesí mediático y social no surgió de la nada, sino de una acción concreta que la propia Williams había ejecutado. La polémica nació luego de que medios estadounidenses revelaran, este martes, que Serena, a sus 44 años, había sido reincorporada al grupo de pruebas antidopaje (ITIA) el pasado 6 de octubre, un requisito indispensable para cualquier deportista que contemple la competición oficial.

Adrian Bassett, portavoz de la ITIA, había intentado poner paños fríos ante la consulta de The Athletic. “Ella nos ha notificado que quiere ser reintegrada al grupo de pruebas. No sé si esto significa que va a volver o que simplemente se está dando la opción“, expresó. No obstante, el guiño ya supo ser suficiente para revolucionar el mundo de la raqueta.

El furor era tal que la leyenda estadounidense, a tres años y medio de haber abandonado la cancha, sintió que debía frenar la ola de especulaciones. Con un simple y directo mensaje a través de su cuenta de Twitter, la múltiple campeona sepultó cualquier esperanza. “¡Dios mío, no voy a volver! Este incendio es una locura“, escribió Williams.

Las especulaciones que ya habían dado comienzo por Serena

Entre tanto cuchicheo generado, la ilusión de los fanáticos supo llegar al punto de agendar la posible fecha en el calendario en el que Serena regrese a las pistas. La ecuación indicaba que el proceso de reincorporación a la ITIA tiene una demora de seis meses para completarse. Por ello, la hipótesis sostenía que la ex número uno del mundo podría estar disponible recién en abril de 2026.

Incluso se especuló con un reestreno en el patio de su casa, el Abierto de Estados Unidos, probablemente en la categoría de dobles, modalidad en la que supo conquistar 14 Grand Slams.

Sin embargo, fue la propia campeona de 23 Majors la que apareció en redes sociales para desmentirlo, robando la ilusión y poniendo fin al rumor más esperado del circuito. Así las cosas, todo indica que el último partido oficial de Serena Williams seguirá siendo el disputado el 2 de septiembre de 2022, cuando cayó en la tercera ronda del US Open, frente a la australiana Ajla Tomljanovic.

