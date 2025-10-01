Los gestos de fastidio de Messi tras una inexplicable derrota de Inter Miami

Inter Miami dejó pasar una inmejorable oportunidad de asaltar la segunda posición de la Conferencia Este, jugando como local este martes ante un Chicago Fire que llegó al partido fuera de los puestos de clasificación a playoffs. Evidenciando groseros errores defensivos, el equipo que conduce Javier Mascherano y que volvió a tener a Lionel Messi como capitán lo perdía 2-0 al cabo de la primera media hora de juego. Y aunque en el complemento logró revertir la desventaja para ponerse 3-3, nuevas distracciones lo llevaron a perder por 5-3.

Al astro argentino, que lejos estuvo de tener una de sus mejores prestaciones con el club, se lo vio fastidioso desde la primera mitad. Errático desde el pase y también en la definición. De todos modos fue clave para la remontada en el segundo tiempo, asumiendo la responsabilidad de conducir, pero vio incrédulo como después del doblete de Luis Suárez que decretó la igualdad parcial Inter Miami concedió dos goles más a su rival en los últimos diez minutos de juego.

El primer gesto de evidente fastidio de Lionel Messi llegó con el 4-3 de Chicago Fire, firmado por Justin Reynolds, que evidenció la pasividad defensiva del equipo que conduce Javier Mascherano. Y su malestar quedó confirmado una vez finalizado el encuentro, cuando decidió emprender inmediato rumbo a los vestuarios, cabizbajo, sin saludar ni a compañeros ni a rivales.

Inter Miami todavía tiene por delante tres partidos de la temporada regular. Será local ante New England y Atlanta United, para cerrar visitando a Nashville el sábado 18 de octubre. De su posición dependerá qué equipo será su rival en el inicio de los playoffs, en los que buscará avanzar más allá de la primera ronda que marcó su eliminación la pasada temporada.

Mascherano asumió toda la responsabilidad por la derrota

Después de la decepcionante derrota de Inter Miami 5-3 ante Chicago Fire jugando como local, que expuso una fragilidad defensiva que no puede permitirse un equipo que dice aspirar al título, Javier Mascherano asumió toda la responsabilidad.

“Fue un partido donde claramente el responsable del planteamiento y de todo lo que nos pasó soy yo. Pensamos un partido y se terminó dando otro completamente diferente. En el entretiempo decidimos cambiar, nos funcionó en buena parte del segundo tiempo, pero obviamente corríamos el riesgo de que nos agarren de contra y así pasó”, comenzó diciendo el DT.

Y agregó: “Es una lástima como le dije a mis jugadores en el entretiempo. No por una cuestión de nombres sino por una cuestión de planteamiento, imaginé un partido en el que poder tener la posesión, el control y no he sabido ayudar para eso desde mi lugar. Por eso obviamente es responsabilidad mía”.

