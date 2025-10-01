Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

Los gestos de fastidio de Messi tras una inexplicable derrota de Inter Miami

El capitán del equipo que conduce Javier Mascherano estuvo errático durante gran parte del encuentro y terminó de frustrarse después de consumada una derrota muy difícil de explicar.

Por Juan Ignacio Portiglia

El argentino dejó la cancha muy molesto tras la derrota.
© Getty ImagesEl argentino dejó la cancha muy molesto tras la derrota.

Inter Miami dejó pasar una inmejorable oportunidad de asaltar la segunda posición de la Conferencia Este, jugando como local este martes ante un Chicago Fire que llegó al partido fuera de los puestos de clasificación a playoffs. Evidenciando groseros errores defensivos, el equipo que conduce Javier Mascherano y que volvió a tener a Lionel Messi como capitán lo perdía 2-0 al cabo de la primera media hora de juego. Y aunque en el complemento logró revertir la desventaja para ponerse 3-3, nuevas distracciones lo llevaron a perder por 5-3.

Al astro argentino, que lejos estuvo de tener una de sus mejores prestaciones con el club, se lo vio fastidioso desde la primera mitad. Errático desde el pase y también en la definición. De todos modos fue clave para la remontada en el segundo tiempo, asumiendo la responsabilidad de conducir, pero vio incrédulo como después del doblete de Luis Suárez que decretó la igualdad parcial Inter Miami concedió dos goles más a su rival en los últimos diez minutos de juego.

Tweet placeholder

El primer gesto de evidente fastidio de Lionel Messi llegó con el 4-3 de Chicago Fire, firmado por Justin Reynolds, que evidenció la pasividad defensiva del equipo que conduce Javier Mascherano. Y su malestar quedó confirmado una vez finalizado el encuentro, cuando decidió emprender inmediato rumbo a los vestuarios, cabizbajo, sin saludar ni a compañeros ni a rivales.

Tweet placeholder

Inter Miami todavía tiene por delante tres partidos de la temporada regular. Será local ante New England y Atlanta United, para cerrar visitando a Nashville el sábado 18 de octubre. De su posición dependerá qué equipo será su rival en el inicio de los playoffs, en los que buscará avanzar más allá de la primera ronda que marcó su eliminación la pasada temporada.

Publicidad

Mascherano asumió toda la responsabilidad por la derrota

Después de la decepcionante derrota de Inter Miami 5-3 ante Chicago Fire jugando como local, que expuso una fragilidad defensiva que no puede permitirse un equipo que dice aspirar al título, Javier Mascherano asumió toda la responsabilidad.

“Fue un partido donde claramente el responsable del planteamiento y de todo lo que nos pasó soy yo. Pensamos un partido y se terminó dando otro completamente diferente. En el entretiempo decidimos cambiar, nos funcionó en buena parte del segundo tiempo, pero obviamente corríamos el riesgo de que nos agarren de contra y así pasó”, comenzó diciendo el DT.

Y agregó: “Es una lástima como le dije a mis jugadores en el entretiempo. No por una cuestión de nombres sino por una cuestión de planteamiento, imaginé un partido en el que poder tener la posesión, el control y no he sabido ayudar para eso desde mi lugar. Por eso obviamente es responsabilidad mía”.

Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo y su cuerpo técnico no están a la altura de la comisión directiva de River

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

Lee también
Los golazos de Lionel Messi y su asistencia de caño en Inter Miami vs. New York City FC
Lionel Messi

Los golazos de Lionel Messi y su asistencia de caño en Inter Miami vs. New York City FC

La importante estadística que lidera Messi gracias a sus dos goles vs. DC United
Lionel Messi

La importante estadística que lidera Messi gracias a sus dos goles vs. DC United

El doblete de Messi en Inter Miami ante DC United por la MLS: cómo está la carrera con Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000
Lionel Messi

El doblete de Messi en Inter Miami ante DC United por la MLS: cómo está la carrera con Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000

El nuevo jefe de Colapinto en Alpine rompió el silencio con un golpe de realidad: “Tenemos que sacrificar el éxito en el corto plazo”
FÓRMULA 1

El nuevo jefe de Colapinto en Alpine rompió el silencio con un golpe de realidad: “Tenemos que sacrificar el éxito en el corto plazo”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo