MLS

El golazo de Lionel Messi para Inter Miami vs. Nashville por la MLS

El astro sacó un zurdazo inatajable desde fuera del área en el GEODIS Park, por la última fecha de la fase regular.

Por Bruno Carbajo

Lionel Messi festeja su gol ante Nashville.
Lionel Messi festeja su gol ante Nashville.

En su regreso a la MLS tras su convocatoria con la Selección Argentina, Lionel Messi volvió a frotar la lámpara para Inter Miami con un verdadero golazo en la visita a Nashville, por la última fecha de la fase regular. Cuando el partido se presentaba adverso y su equipo sufría los embates del local, el capitán argentino abrió el marcador con una obra de marca registrada.

El tanto llegó a los 34 minutos del primer tiempo, tras una jugada que solo puede describirse “a lo Messi”. El astro recibió la pelota a tres cuartos de cancha, la controló con el pecho, dejó en el camino a tres rivales y remató de zurda desde fuera del área, con el borde interno, ajustado al primer palo del arquero Joe Willis, que nada pudo hacer. La pelota se metió junto al palo y adelantó a Las Garzas cuando más cuesta arriba se les presentaba el encuentro.

Impulsado por el envión del tanto, Inter Miami tuvo un breve lapso de dominio en el que incluso Messi rozó el doblete, tras un remate que se estrelló en el poste luego de una gran conexión con Luis Suárez. Sin embargo, la alegría duró poco. A los 43 minutos, Zurich igualó para Nashville tras una desatención defensiva, y apenas dos minutos más tarde, Sheffelburg dio vuelta el resultado, para que el local se fuera al descanso 2-1 en ventaja.

Más allá del resultado parcial adverso, el gol de Messi le permitió seguir consolidándose como máximo goleador de la MLS, alcanzando los 26 tantos y sacándole dos de ventaja a su perseguidor, Denis Bouanga (Los Ángeles FC). Aunque Inter Miami no pudo sostener la ventaja y cerró con una caída la fase regular, el capitán argentino llega afilado de cara a los playoffs, reafirmando que, incluso en los momentos difíciles, sigue marcando la diferencia con su talento inigualable.

