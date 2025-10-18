Ancelotti no quiere llevar a Neymar al Mundial 2026: los dos factores que cambiarían la postura del DT de Brasil

A pesar de ser el máximo goleador histórico de la Selección de Brasil y una de las mayores estrellas de su generación, la realidad es contundente: a día de hoy, Neymar está lejos de pararse bajo el radar de Carlo Ancelotti para disputar el Mundial 2026. El entrenador italiano, a cargo de una profunda renovación en el Scratch, se mantiene firme en su posición. Sin embargo, habría dos factores que podrían cambiar su decisión.

Según informó el periodista Marcel Rizzo, la primera cuestión es nada menos el club y la liga donde Neymar juegue durante el primer semestre de 2026, el período clave previo a la Copa del Mundo. A pesar de competir en el Brasileirao, el flojo presente colectivo y personal que atraviesa en Santos le juega en contra.

Bajo ese contexto, Neymar no descarta en pegar un volantazo para su futuro. Es que su jugador ya estaría trabajando activamente en su regreso a la élite europea. Su contrato con Santos finaliza en diciembre de 2025, lo que le permitirá negociar como agente libre. Según la prensa italiana, ya fue ofrecido a clubes como el Inter y el Napoli, aunque el Neroazurro, por ahora, rechazó la propuesta.

El segundo factor, y el más crucial, es su estado físico. Esta es la principal preocupación de Ancelotti y el motivo real por el que Neymar perdió por completo su lugar en la selección. Sus últimos años estuvieron marcados por lesiones graves, como la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en Arabia Saudita, y constantes problemas musculares que le impidieron tener continuidad en su regreso al club de sus amores. En otras palabras: el DT necesita garantías de que el astro puede soportar la exigencia del más alto nivel.

Ancelotti, entrenador de Brasil (Getty Images).

La palabra de Ancelotti sobre Neymar

A pesar de su postura actual, el propio entrenador dejó en claro que no se trata de un veto personal. En declaraciones recientes, el técnico afirmó que Neymar sigue teniendo las puertas abiertas para regresar, pero supeditó todo a su recuperación. “Cuando esté bien, puede jugar en cualquier equipo del mundo, no solamente en la Selección“, declaró Carletto, poniendo toda la responsabilidad en el jugador.

Publicidad

Publicidad

La realidad actual de Neymar en el Santos justifica la cautela del entrenador. Desde su regreso al club de sus amores, solo disputó 20 partidos, con 7 goles, mientras el equipo pelea en la parte baja de la tabla del Brasileirao. Esta falta de ritmo y un nivel alejado de su mejor versión son los motivos por los que ha perdido terreno en una selección que busca renovarse con figuras más jóvenes.

En definitiva, la pelota está del lado de Neymar. Para cumplir su sueño de jugar un cuarto Mundial, el camino es claro: deberá encontrar un club competitivo en Europa, dejar atrás el fantasma de las lesiones y demostrarle a Ancelotti que, a sus 34 años, todavía tiene la calidad y el físico para ser el líder que Brasil necesita. Los próximos meses serán decisivos.

ver también Tras dos años de suspensión por FIFA, Papu Gómez vuelve a jugar al fútbol