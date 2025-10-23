Messi reveló el sueño que podrá cumplir tras su renovación con Inter Miami: “Será realidad”

La prensa oficial de Inter Miami recogió las primeras declaraciones de Lionel Messi tras estampar este jueves la firma para la renovación de su contrato con el club hasta diciembre de 2028, por lo que tendrá tres temporadas completas más por delante en el equipo que mañana mismo se estrenará en los playoffs por el título de la MLS.

El argentino hizo referencia a un sueño compartido con todos en la institución que podrá vivir como futbolista profesional gracias a la extensión de ese vínculo. “Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park”, dijo haciendo referencia al nuevo recinto con capacidad para 25 mil espectadores que la franquicia confía poder estrenar el año próximo.

“Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy realmente contento de seguir aquí. Estamos muy emocionados por finalmente poder jugar en el Freedom Park. Estamos deseando vivirlo desde adentro y que los hinchas también disfruten de nuestra nueva casa. Será muy especial jugar en un estadio espectacular”, agregó el capitán del Inter.

Jorge Mas, propietario y gerente general del club, también expresó su satisfacción y resaltó la importancia que tiene la ciudad la continuidad del que consideran el mejor futbolista de la historia. “La firma de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, el Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando”, señaló.

David Beckham, uno de los principales hacedores del arribo de Messi a la MLS, se manifestó en la misma línea: “Nuestra visión era traer a los mejores jugadores al Inter Miami y a esta ciudad, y eso es exactamente lo que hemos hecho. Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el de Leo con la ciudad, con el Club y con el deporte”.

Los números de Messi en Inter Miami

Desde su arribo a mediados de 2023 en calidad de jugador libre luego de su paso por PSG, Lionel Messi disputó un total de 82 partidos oficiales con la camiseta de Inter Miami. En ese lapso de tiempo, convirtió 71 goles, repartió 37 asistencias y también ganó los primeros dos títulos en la historia del club: Leagues Cup 2023 y MLS Supporters Shield.

En lo que va de la temporada, Leo acumula 43 anotaciones y 37 pases de gol sumando sus apariciones en MLS, Concachampions, Mundial de Clubes y Leagues Cup. Su próximo partido será el viernes 24 de octubre a las 21 por la MLS.