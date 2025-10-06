A menos de un año de la celebración del Mundial 2026, Lionel Messi enfoca todos sus cañones hacia el gran evento. Inmerso en la actualidad con Inter Miami, el delantero aprovecha cada oportunidad para mantenerse activo con la Selección Argentina para intentar llegar de la mejor forma posible a lo que sería su sexta cita mundialista.

Mientras tanto, a pesar de que ya pasaron cuatro años de aquella traumática despedida, aún extrañan al astro rosarino en Barcelona. El mejor jugador de la historia del combinado catalán podría volver a involucrarse en el club, aunque desde otra perspectiva.

El próximo año, Barcelona afrontará un nuevo proceso de elecciones en el que Joan Laporta intentará extender su ciclo como presidente de la institución. Bajo su órbita, Messi abandonó el club por problemas financieros al momento de su renovación y hoy analiza tomar partido por la oposición.

“Messi va a estar pendiente de las elecciones de Barcelona. A quién le quiera hablar, le escucha”, explicaron este lunes los periodistas de La Posesión, el programa de Sport TV.

“Está muy pendiente de los movimientos electorales. Es posible que veamos a Messi bancar a quién se presente en contra de Laporta en las elecciones. Digo Laporta porque es el presidente actual y aspira a la reelección. No hay relación entre Messi y Laporta”, añadieron.

Y contaron cómo lo ve el argentino desde Miami: “Messi no descarta tomar partido. Uno o varios se pusieron en contacto con él. Messi tiene parte de la familia en Barcelona y está pendiente de lo que pasa aquí. No descarta apoyo explícito cuando llegue el momento. Sobre todo si ve una candidatura con aspiraciones a ganar”.

