Lionel Messi se lució con 3 asistencias en la goleada de Inter Miami a New England Revolution por la MLS y quedó al borde de un nuevo récord

Inter Miami volvió a sonreír de la mano de Lionel Messi. Luego de la dura derrota por 5-3 ante Chicago Fire, el conjunto de Javier Mascherano se recuperó con una sólida victoria por 4-1 frente a New England Revolution, en una nueva fecha de la MLS. Una vez más, y ahora bajo una intensa lluvia, el capitán argentino fue la gran figura del encuentro al brindar tres asistencias determinantes.

El encuentro comenzó parejo, con un Inter Miami que tardó en asentarse en el campo hasta que se cumplió el cuarto de hora. Fue allí cuando al equipo local le anularon un gol a Rodrigo De Paul por posición adelantada, lo que terminó siendo un punto de inflexión para que los de rosa crezcan bajo el ritmo de un Messi que tomó las riendas del partido.

A los 32 minutos, el rosarino filtró una asistencia perfecta para dejar mano a mano a Tadeo Allende, quien definió con categoría para abrir el marcador. Luego, cerca del cierre del primer tiempo, Messi volvió a aparecer: recuperó una pelota tras un error en la salida rival, desbordó dentro del área como en los viejos tiempos y asistió a Jordi Alba, que definió con el arco vacío para establecer el 2-0 parcial.

En el complemento, a los 59′, New England logró descontar con un gran remate desde afuera del área de David Turgeman, pero la ilusión del empate duró segundos. Sí, porque al sacar del medio, Busquets tocó para Messi y el ’10’ volvió a sacar un pase magistral, otra vez para Allende, que definió para el 3-1. El golpe fue letal para la visita y, tres minutos más tarde, Jordi Alba apareció nuevamente para sellar el 4-1 definitivo.

Messi, a un paso de un nuevo récord personal: las 400 asistencias

El hat-trick de asistencias no solo sirvió para que Inter Miami retome la senda del triunfo, sino también para acercar a Lionel Messi a una nueva marca histórica. Con las tres que sumó ante New England Revolution, el rosarino alcanzó las 395 asistencias en su carrera profesional y quedó a solo cinco de las 400, una cifra inédita en la historia del fútbol. Mientras continúa persiguiendo la barrera de los mil goles —ya acumula 884-, el capitán argentino tiene ahora otro récord entre ceja y ceja

Además, con esta última actuación, Messi llegó a las 14 asistencias en la temporada de la MLS y, a pesar de no convertir, se mantiene como máximo goleador del campeonato con 24 tantos. Inter Miami alcanzó los 59 puntos y se ubica tercero en la Conferencia Este, a solo tres unidades de Cincinnati (2°), con la ilusión intacta de escalar posiciones de cara a los Playoffs.

