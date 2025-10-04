Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

Lionel Messi se lució con 3 asistencias en la goleada de Inter Miami a New England Revolution por la MLS y quedó al borde de un nuevo récord

Bajo una incesante lluvia, Leo fue clave en el triunfo 4-1 para que Las Garzas se recuperen de la dura derrota ante Chicago Fire.

Por Bruno Carbajo

Messi, otra vez figura en Inter Miami.
© GettyMessi, otra vez figura en Inter Miami.

Inter Miami volvió a sonreír de la mano de Lionel Messi. Luego de la dura derrota por 5-3 ante Chicago Fire, el conjunto de Javier Mascherano se recuperó con una sólida victoria por 4-1 frente a New England Revolution, en una nueva fecha de la MLS. Una vez más, y ahora bajo una intensa lluvia, el capitán argentino fue la gran figura del encuentro al brindar tres asistencias determinantes.

El encuentro comenzó parejo, con un Inter Miami que tardó en asentarse en el campo hasta que se cumplió el cuarto de hora. Fue allí cuando al equipo local le anularon un gol a Rodrigo De Paul por posición adelantada, lo que terminó siendo un punto de inflexión para que los de rosa crezcan bajo el ritmo de un Messi que tomó las riendas del partido.

A los 32 minutos, el rosarino filtró una asistencia perfecta para dejar mano a mano a Tadeo Allende, quien definió con categoría para abrir el marcador. Luego, cerca del cierre del primer tiempo, Messi volvió a aparecer: recuperó una pelota tras un error en la salida rival, desbordó dentro del área como en los viejos tiempos y asistió a Jordi Alba, que definió con el arco vacío para establecer el 2-0 parcial.

Tweet placeholder

En el complemento, a los 59′, New England logró descontar con un gran remate desde afuera del área de David Turgeman, pero la ilusión del empate duró segundos. Sí, porque al sacar del medio, Busquets tocó para Messi y el ’10’ volvió a sacar un pase magistral, otra vez para Allende, que definió para el 3-1. El golpe fue letal para la visita y, tres minutos más tarde, Jordi Alba apareció nuevamente para sellar el 4-1 definitivo.

Tweet placeholder
Publicidad

Messi, a un paso de un nuevo récord personal: las 400 asistencias

El hat-trick de asistencias no solo sirvió para que Inter Miami retome la senda del triunfo, sino también para acercar a Lionel Messi a una nueva marca histórica. Con las tres que sumó ante New England Revolution, el rosarino alcanzó las 395 asistencias en su carrera profesional y quedó a solo cinco de las 400, una cifra inédita en la historia del fútbol. Mientras continúa persiguiendo la barrera de los mil goles —ya acumula 884-, el capitán argentino tiene ahora otro récord entre ceja y ceja

Además, con esta última actuación, Messi llegó a las 14 asistencias en la temporada de la MLS y, a pesar de no convertir, se mantiene como máximo goleador del campeonato con 24 tantos. Inter Miami alcanzó los 59 puntos y se ubica tercero en la Conferencia Este, a solo tres unidades de Cincinnati (2°), con la ilusión intacta de escalar posiciones de cara a los Playoffs.

Quién será el rival de la Selección Argentina en octavos de final del Mundial sub 20

ver también

Quién será el rival de la Selección Argentina en octavos de final del Mundial sub 20

Los puntajes de Argentina ante Italia en el Mundial Sub 20: jugador x jugador

ver también

Los puntajes de Argentina ante Italia en el Mundial Sub 20: jugador x jugador

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Fue campeón en Real Madrid, jugó en la Premier League y está cerca de ser nuevo compañero de Messi en Inter Miami
Fútbol Internacional

Fue campeón en Real Madrid, jugó en la Premier League y está cerca de ser nuevo compañero de Messi en Inter Miami

El impacto que sufrió Rodrigo De Paul con su transferencia al Inter Miami
Selección Argentina

El impacto que sufrió Rodrigo De Paul con su transferencia al Inter Miami

Los gestos de fastidio de Messi tras una inexplicable derrota de Inter Miami
Lionel Messi

Los gestos de fastidio de Messi tras una inexplicable derrota de Inter Miami

Qué día y a qué hora juega la Selección Argentina por los octavos de final del Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

Qué día y a qué hora juega la Selección Argentina por los octavos de final del Mundial Sub 20

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo