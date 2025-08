“Mucho fastidio”: el primer posteo de Cóccaro tras su cruce con Lionel Messi en Inter Miami vs. Atlas

La agónica victoria de Inter Miami sobre Atlas contó con un inesperado cruce entre Matías Cóccaro y Lionel Messi. Después del agónico gol de Marcelo Weigandt, el mejor jugador del mundo festejó el gol en la cara del ex-Huracán, que eligió no reaccionar.

Si bien la historia no pasó a mayores y terminó con abrazos, el goleador uruguayo se pronunció en sus redes sociales después de lo sucedido. Lejos de referirse a su encontronazo con el Diez, el goleador lamentó el punto perdido sobre la hora en Estados Unidos.

“A pensar en lo que viene. Mucho fastidio por el resultado, ahora a pensar en el próximo partido. Vamos con todo“, expresó Cóccaro en una historia subida a Instagram. Minutos antes, había compartido el momento donde Messi lo abraza y le regala su camiseta.

Cóccaro explicó su cruce con Messi

En rueda de prensa, Cóccaro contó con lujo de detalles el origen del enojo de Leo: “Cuando hicimos el 1-1, les dije a mis compañeros que fuéramos a buscar el segundo. Pero nos lo terminan haciendo a nosotros. Ahí veo los festejos y Messi lo grita delante mío. Después vino a pedirme disculpas”.

“La verdad que eso habla de lo que es Messi. Ganó todo, tiene 38 años y está impecable. Viene y me grita el gol como si fuera el primero de su carrera. Ahí te das cuenta de que quiere seguir ganando. No le puedo decir nada, ¿qué le voy a decir? Es el mejor de la historia. Cuando hay un tipo así, te cierra la boca. Con Leo no podés discutir”, agregó.

Publicidad

Publicidad

¿Qué se le viene a Inter Miami?

Para 2025 la Leagues Cup cambió su formato y si bien se enfrentan clubes de la MLS ante los de la Liga MX, la clasificación es en dos tablas separadas y avanzan a cuartos de final los cuatro mejores equipos de la MLS y los cuatro mejores de la Liga MX. Los de Lionel Messi iniciaron su camino en la Leagues Cup con victoria ante Atlas, el próximo sábado se medirán ante Necaxa y el miércoles 6 de agosto frente a Pumas.

ver también Messi definió en 4 palabras la llegada de De Paul a Inter Miami