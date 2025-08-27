Es tendencia:
Con dos goles de Messi, Inter Miami se lo dio vuelta a Orlando City y jugará la final de la Leagues Cup

El delantero argentino apareció en un momento complicado para mantener con vida a su equipo y dejarlo a tiro de un nuevo título.

Por Agustín Vetere

Lionel Messi lo empató para Inter Miami.
Lionel Messi lo empató para Inter Miami.

Por la primera de las semifinales de la Leagues Cup, Inter Miami venció este miércoles a Orlando City por 3-1 en el Chase Stadium. Con Lionel Messi como titular y autor de dos de los tantos, las Garzas disputarán el partido por el título con rival a confirmar.

Para este compromiso, el argentino llegó entre algodones, sin actividad DC United el último fin de semana, así como ante Tigres por los cuartos de final. Sus últimos minutos datan del duelo ante LA Galaxy por la MLS, cuando ingresó para el complemento en el triunfo por 3-1 del 16 de agosto.

En esta oportunidad, el rosarino salió como titular en un partido cuesta arriba para los de la Florida. Es que Marco Pasalic abrió la cuenta para la visita sobre el final de la primera parte y disparaba un recuerdo reciente: la victoria por 4-1 de Orlando City por la MLS solo 17 días atrás.

En el complemento, los dirigidos por Óscar Pareja se replegaron con el objetivo de mantener la diferencia, pero Inter probó por todas las vías y consiguió una oportunidad de oro cuando David Brekalo fue expulsado por cometerle penal a Tadeo Allende, que fue tomado en el área cuando iba a cabecear.

De esta manera, Messi se hizo cargo del remate, pateó cruzado y venció a Pedro Gallese, que adivinó el palo, pero no alcanzó a desviar su trayectoria. A 10 minutos del final, los de Mascherano presionaron para ganarlo en los 90 con un hombre de más para no llegar a los penales y tuvieron éxito.

A los 43 minutos del complemento, el astro argentino volvió a aparecer para poner al frente a las Garzas. Tras una pared con Jordi Alba dentro del área, definió de zurda y cruzado para el 2-1 que desató el desaforado festejo del combinado local. Con la visita ya jugada al ataque, Telasco Segovia recibió de Luis Suárez y puso cifras definitivas. Más tarde, las Garzas conocerán a su rival en la final, que saldrá entre LA Galaxy y Seattle Sounders.

¿Cuándo se disputará la final de la Leagues Cup 2025?

Con Inter Miami confirmado como el primer equipo en la definición y a la espera de conocer al vencedor entre LA Galaxy y Seattle Sounders, la final de la Leagues Cup 2025 se disputará el domingo 31 de agosto. Los encuentros podrán observarse a través de AppleTV.

