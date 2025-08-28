Lionel Messi tras su doblete vs. Orlando City: ”Me sentía con miedo”

Una vez más, Lionel Messi fue clave para el Inter Miami. En este caso, al ser titular -a pesar de que llegaba con lo justo por una molestia muscular que lo tiene a maltraer- y marcar dos goles en el triunfo 3 a 1 ante el clásico rival, Orlando City, en la Semifinal de la Leagues Cup 2025 que se desarrolló en el Estadio Chase.

Luego de lo que fue la victoria y, por consiguiente, la clasificación al duelo decisivo, la Pulga habló con Apple TV respecto a sus sensaciones por estar nuevamente ante la posibilidad de ganar un título: “Quería estar, desde que volví con Galaxy sentí una molestia ahí y no me sentía cómodo. Me preparé para estar en este partido, porque sabía lo importante que era“.

En ese mismo sentido, Leo reconoció que mentalmente debió luchar contra el riesgo de resentirse de la dolencia: “El rival, uno muy complicado, que este año nos había ganado los dos partidos que lo enfrentamos. La verdad en el primer tiempo me sentía un poquito con miedo todavía, pero en el segundo tiempo me solté un poco más”.

De esta manera, el Inter Miami se garantizó el pase al último partido de la Leagues Cup (competición que ya ganó en 2023), en la cual se medirá al Seattle Sounders, que en su turno derrotó 2 a 0 en condición de visitante a Los Angeles Galaxy. La fecha pautada es el domingo 31 de agosto en el Estadio Lumen Field.

Javier Morales, reemplazante de Javier Mascherano, destacó la presencia de Lionel Messi

Javier Morales, integrante del staff técnico y que reemplazó en el banco a Javier Mascherano (sancionado), resaltó, en la conferencia de prensa post victoria sobre Orlando City, la importancia de tener en el Inter Miami a Lionel Messi: ”Con Leo nos quedamos cortos con las palabras. La verdad que es un jugador que estuvo sin entrenar prácticamente”.

En esa misma línea, agregó: ”Hoy jugó 90 minutos y de la manera que los jugó. Generando situaciones, haciendo goles, ya todos sabemos lo que es y para nosotros y la gente es un privilegio tenerlo. Estamos muy felices de que esté con nosotros… Es el mejor de la historia”.

Y cerró: ”Es un líder dentro y fuera de la cancha. Para nosotros es muy importante, sobre todo por la experiencia que tiene, los campeonatos que ha ganado. Y para los chicos del club que son de las inferiores, aprender de él en todo sentido. No solo como juega, sino por como lidera al equipo. Tenerlo es un lujo”.

