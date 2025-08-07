¿Por qué Lionel Messi no está nominado al Balón de Oro 2025?

Este jueves se dieron a conocer los 30 futbolistas nominados para pelear por el Balón de Oro 2025, tradicional galardón que entrega la revista France Football, ahora en asociación con el diario L’Equipe, para distinguir al mejor jugador del mundo temporada tras temporada.

Al igual que el año pasado, uno de los grandes ausentes en la nominación fue Lionel Messi, quien con 38 años está disputando su tercera temporada en Inter Miami y continúa vinculado a la Selección Argentina con la que todo indica tendrá una última participación mundialista en 2026.

Aunque La Pulga ganó su octavo y último Balón de Oro ya formando parte de la MLS, en 2023, es innegable que su salida del fútbol europeo sumado al paso del tiempo y la aparición de nuevas estrellas han ido relegándolo, al igual que a Cristiano Ronaldo, en la lucha por ese galardón, incluso cuando ha seguido siendo determinante para su equipo.

Si bien el análisis del criterio de elección que se fundamenta en “el rendimiento individual y carácter decisivo de un jugador durante la temporada futbolística” bien podría justificar su candidatura, porque lo ha seguido siendo para Inter Miami incluso en una competencia de máxima trascendencia como el último Mundial de Clubes, el hecho de desempeñarse en una liga menor para la consideración mundial lo alejó de ese privilegio.

Lionel Messi es el futbolista que más veces ganó el Balón de Oro, con un total de 8.

Los argentinos nominados al Balón de Oro

Más allá de la ausencia de Lionel Messi, hay dos futbolistas argentinos nominados para competir por el Balón de Oro 2025: Lautaro Martínez, de Inter de Milán, y Alexis Mac Allister, del Liverpool; ambos integrantes de la Selección Argentina y coronados como campeones del mundo en Qatar.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé (Francia/PSG)

Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

Gialuigi Donnarumma (Italia/PSG)

Desiré Doué (Francia/PSG)

Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter de Milán)

Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)

Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)

Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli/PSG)

Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)

Scott McTominay (Escocia/Napoli)

Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal/PSG)

Joao Neves (Portugal/PSG)

Pedri (España/Barcelona)

Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)

Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)

Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

Raphinha (Brasil/Barcelona)

Fabián Ruiz (España/PSG)

Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)

Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid)

Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)

Vitinha (Portugal/PSG)

Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (España/Barcelona)

Dibu Martínez volverá a pelear por ser el mejor arquero

Emiliano Martínez, ganador de las últimas dos ediciones del premio Lev Yashin, volverá a competir por el galardón que destaca al mejor arquero del mundo temporada tras temporada, aunque esta vez no parece estar entre los máximos candidatos quedarse con el galardón.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025?

Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París, con horario a confirmar.

