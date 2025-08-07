¿Por qué Cristiano Ronaldo no está nominado al Balón de Oro 2025?

Este jueves se dieron a conocer quienes son los jugadores nominados al Balón de Oro, el prestigioso premio que entrega hace años la prestigiosa revista France Football. Entre las ausencias más destacadas aparece Cristiano Ronaldo, quien obtuvo el galardón en más de una oportunidad, el primero de ellos mientras jugaba en Manchester United y los restantes cuando representaba al Real Madrid.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no fue nominado al Balón de Oro?

Si bien en esta temporada el portugués obtuvo un título -fue campeón de la Nations League con Portugal- la realidad es que a sus 40 años se encuentra alejado del centro de la escena en Al Nassr, uno de los equipos más importantes de Arabia Saudita, pero que no deja de formar parte de una liga menor.

Cabe destacar que Cristiano Ronaldo disputó 41 partidos con Al Nassr en la última temporada en los que convirtió 35 goles y brindó 4 asistencias. Pero también hay que recalcar que no obtuvo ningún título a nivel clubes. Así y todo fue el futbolista más destacado de su equipo.

¿Cuándo ganó Cristiano Ronaldo en Balón de Oro?

Cristiano Ronaldo obtuvo el Balón de Oro en cinco oportunidades. La primera de ella fue en el año 2008, cuando se lucía en Manchester United. Los cuatro restantes los consiguió mientras jugaba en Real Madrid: fueron en 2013, 2014, 2016 y 2017. Cabe destacar que, durante todo este periodo también representó a la Selección de Portugal, con la cual en el año 2016 fue campeón de la Eurocopa.

Cristiano Ronaldo, campeón de la Leagues Cup con la Selección de Portugal. (Foto: Getty).

Los nominados al Balón de Oro 2025

Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

Gialuigi Donnarumma (Italia/PSG)

Desiré Doué (Francia/PSG)

Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter de Milán)

Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)

Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)

Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli/PSG)

Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)

Scott McTominay (Escocia/Napoli)

Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal/PSG)

Joao Neves (Portugal/PSG)

Pedri (España/Barcelona)

Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)

Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)

Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

Raphinha (Brasil/Barcelona)

Fabián Ruiz (España/PSG)

Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)

Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid)

Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)

Vitinha (Portugal/PSG)

Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (España/Barcelona)

Cristiano Ronaldo confesó que River lo fue a buscar para jugar el Mundial de Clubes

Antes del inicio del Mundial de Clubes 2025, el portugués confesó que desde el Millonario lo sondearon para ver si estaba interesado en disputar esa competición con el club de Núñez: “He recibido llamadas del fútbol argentino para jugar el Mundial de Clubes”.

Días más tarde, el propio Marcelo Gallardo le contó a ESPN cómo fue la situación: “Tuve la suerte de dirigirlo en un partido que me invitaron a Arabia y me encontró no solamente con un gran profesional sino con una buena persona. Quedamos con una relación en estos meses. Fue a mediados de marzo, una cosa informal a través de un amigo en común”.

“Le dije ‘che, hay un Mundial de Clubes que tal vez… Un jugador como vos, que marcó una época. ¿No tenés intenciones de jugarlo?’“. De inmediato, Gallardo reveló cuál fue la reacción del astro portugués ante esa propuesta. “No solamente se sintió reconocido, sino que lo evaluó, lo pensó y después dijo ‘yo tengo que preparar la temporada que viene’. Fue una cosa informal, pero si picaba, picaba”, completó el Muñeco.

