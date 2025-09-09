Es tendencia:
Eliminatorias Sudamericanas

Sin jugar y a los 38 años, Messi logró un récord que no tenía en la Selección Argentina

Pese a que no jugó contra Ecuador, alcanzó una de las márcas que nunca había conseguido en toda su carrera.

Por Julián Mazzara

Lionel Messi, el máximo goleador de las Eliminatorias.
Lionel Messi, el máximo goleador de las Eliminatorias.

Lionel Messi se ausentó en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas, donde la Selección Argentina perdió por 1-0 frente a su par de Ecuador, en Guayaquil. Luego de lo que fue la victoria contra Venezuela, el jueves 4 de septiembre de 2025, se confirmó que había sido su última presentación bajo este tipo de competición internacional.

A lo largo de toda su carrera, logró batir muchísimos récords. Así como lo hizo con la camiseta de la Albiceleste, también lo logró con la de Paris Saint-Germain, Barcelona e Inter Miami. Y ahora sin tener acción en el último cotejo de las clasificatorias al Mundial 2026, consiguió romper otra marca. Sí, y con 38 años.

La Pulga comenzó a disputar las Eliminatorias Sudamericanas en octubre de 2005, cuando los dirigidos por José Néstor Pékerman ya estaban clasificados al Mundial 2006 que se disputó en Alemania. En aquellos pocos partidos que afrontó, no anotó goles. Pero desde allí hasta el duelo ante la Vinotinto, solamente en esta edición consiguió transformarse en el máximo goleador. Lo hizo con 8 tantos, y dejó al colombiano Luis Díaz como su escolta con siete anotaciones.

Desde aquella primera participación hasta la fecha, afrontó 72 partidos con la camiseta de la Albiceleste, anotó 36 goles y así cortó con una racha de 23 años sin que el seleccionado nacional tuviese a un futbolista como el máximo artillero de las Eliminatorias, ya que Hernán Crespo lo logró con 9 tantos (misma cantidad que marcó el ecuatoriano Agustín Delgado) en el camino hacia Corea-Japón 2002.

Lionel Messi, el máximo goleador de las Eliminatorias al Mundial 2026. (Getty Images)

Lionel Messi, el máximo goleador de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas

  • Lionel Messi: 8 goles
  • Luis Diaz: 7 goles
  • Miguel Terceros: 7 goles
  • Enner Valencia: 6 goles
  • Salomón Rondón: 6 goles
  • Darwin Núñez: 5 goles
Las distinciones individuales de Lionel Messi en su carrera

DistinciónAño
Bota de Oro de la Copa Mundial de Fútbol Sub-202005
Balón de Oro de la Copa Mundial de Fútbol Sub-202005
Mejor jugador joven de la Copa América2007
Jugador Mundial de la FIFA2009
Balón de Oro2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023
Trofeo Pichichi2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Bota de Oro2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019
Jugador del Año de la UEFA2011, 2015
Balón de Oro de la Copa Mundial de Fútbol2014, 2022
Balón de Oro de la Copa América2015, 2021
Premio The Best FIFA2019, 2022, 2023
Premio Laureus2020, 2023
Dream Team del Balón de Oro2020
Máximo goleador de Eliminatorias Sudamericanas2025
