Sin jugar y a los 38 años, Messi logró un récord que no tenía en la Selección Argentina

Lionel Messi se ausentó en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas, donde la Selección Argentina perdió por 1-0 frente a su par de Ecuador, en Guayaquil. Luego de lo que fue la victoria contra Venezuela, el jueves 4 de septiembre de 2025, se confirmó que había sido su última presentación bajo este tipo de competición internacional.

A lo largo de toda su carrera, logró batir muchísimos récords. Así como lo hizo con la camiseta de la Albiceleste, también lo logró con la de Paris Saint-Germain, Barcelona e Inter Miami. Y ahora sin tener acción en el último cotejo de las clasificatorias al Mundial 2026, consiguió romper otra marca. Sí, y con 38 años.

La Pulga comenzó a disputar las Eliminatorias Sudamericanas en octubre de 2005, cuando los dirigidos por José Néstor Pékerman ya estaban clasificados al Mundial 2006 que se disputó en Alemania. En aquellos pocos partidos que afrontó, no anotó goles. Pero desde allí hasta el duelo ante la Vinotinto, solamente en esta edición consiguió transformarse en el máximo goleador. Lo hizo con 8 tantos, y dejó al colombiano Luis Díaz como su escolta con siete anotaciones.

Desde aquella primera participación hasta la fecha, afrontó 72 partidos con la camiseta de la Albiceleste, anotó 36 goles y así cortó con una racha de 23 años sin que el seleccionado nacional tuviese a un futbolista como el máximo artillero de las Eliminatorias, ya que Hernán Crespo lo logró con 9 tantos (misma cantidad que marcó el ecuatoriano Agustín Delgado) en el camino hacia Corea-Japón 2002.

Lionel Messi, el máximo goleador de las Eliminatorias al Mundial 2026. (Getty Images)

Tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas

Lionel Messi: 8 goles

Luis Diaz: 7 goles

Miguel Terceros: 7 goles

Enner Valencia: 6 goles

Salomón Rondón: 6 goles

Darwin Núñez: 5 goles

