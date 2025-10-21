Lionel Messi no entrenó con Inter Miami y encendió las alarmas para los playoffs de la MLS: el motivo

El martes inició con un sacudón inesperado en Florida: Lionel Messi se ausentó inesperadamente al entrenamiento de Inter Miami de cara a la preparación al crucial duelo ante Nashville, este viernes, por la ida de la primera ronda de playoffs de la MLS. Aunque, las aguas se calmarían desde el propio centro de entrenamiento de Las Garzas.

Una vez finalizado el entrenamiento, cuando la ausencia del astro empezaba a causar preocupación, desde Olé aseguraron que su baja se debió a una molestia menor en la espalda que no le presentaría ningún peligro a futuro.

Bajo ese contexto, y de no mediar inconvenientes, la planificación del cuerpo técnico marca que Leo estaría en condiciones de participar de la práctica del miércoles junto al resto de sus compañeros. Por ende, su presencia ante Nashville es un hecho y Javier Mascherano respira con tranquilidad al saber que contará con todos sus referentes: Rodrigo de Paul, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

Entre la Selección y Miami, el fuerte desgaste que arrastra Messi

El descanso que recibió Messi puede entenderse desde el alto desgaste al que se viene sometiendo a sus 38 años. Es que, al combinar los duelos con su club y la Selección Argentina, el rosarino afrontó tres partidos en una semana: enfrentó a Atlanta United (11/10) y Nashville (18/10) con Inter Miami, mientras que en el medio chocó contra Puerto Rico (14/10) con la Albiceleste, disputando los 90 minutos en cada uno de ellos. Y, sin importar el poco descanso, lo hizo fiel a su estilo: convirtiendo cinco goles y otorgando dos asistencias.

Gracias a aquellos rendimientos, Messi alcanzó los 29 goles en la MLS y se quedó indiscutidamente con la Bota de Oro, superando Denis Bouanga (LAFC) y Sam Surridge (Nashville SC), que se quedaron en 24. Al mismo tiempo, el argentino también es el máximo candidato a quedarse con el premio a jugador más valioso (Most Valuable Player). Inoxidable. Y el viernes irá a por más.

