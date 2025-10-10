Gianni Infantino reveló el ambicioso plan de 200 mil millones que tiene FIFA con el Mundial de Clubes

A mediados de este 2025, la FIFA transformó en realidad un plan de muchos años de trabajo y el Mundial de Clubes de 32 equipos, con formato clásico de Copa del Mundo, se llevó a cabo. Lo que muchos miraron con resquemor y pensando que sería un fracaso, terminó por transformarse en un éxito absoluto, tanto en lo deportivo, como en los más de 2 mil millones de euros que generó como ganancia.

Y claro, automáticamente fue un espaldarazo en la espalda de la máxima entidad del mundo fútbol, y que le permite pensar en grande con esta competición que recién está comenzando. De hecho, Gianni Infantino habló recientemente al respecto y reveló sus enormes expectativas para el futuro del Mundial de Clubes.

“Cuando la Champions League se creó, su primera edición generó 40 millones (de euros), ahora genera 4 mil millones. Si el primer Mundial de Clubes generó 2 mil millones, en 30 años deberíamos generar 200 mil millones“, señaló Infantino en el marco de la 32ª edición de la Asamblea General de Clubes Europeos que se celebró esta semana en Roma.

Infantino tiene grandes expectativas para el futuro del Mundial de Clubes. (Getty)

“El Mundial de Clubes ha generado ganancias para los clubes y ahora trabajaremos juntos para ver cómo podemos hacer para que mejore, crezca y tenga mayor impacto en colaboración con los clubes y accionistas, porque será beneficio para todos”, continuó el máximo mandatario de FIFA.

“No puedo ser imparcial, pero realmente fue un éxito enorme desde cada ángulo de vista posible. Tuvimos 2,5 millones de espectadores en los estadios, con un promedio de 40,000 por partido, números que solo supera la Premier League¨, destacó. “Hay interés por el Mundial de Clubes de parte del mundo entero y eso servirá para impulsar las ligas nacionales, tantos las europeas como las del resto del mundo”.

De momento, el Mundial de Clubes 2029 no tiene sede

Mientras Infantino destaca que en FIFA evaluarán la forma de hacer crecer el Mundial de Clubes, lo único cierto hasta el momento es que el mismo se disputará en 2029. Se espera que mantenga el mismo formato que su primera edición, con 32 equipos divididos en ocho grupos de cuatro, y con eliminación directa desde octavos de final.

Sin embargo, no es algo que esté escrito sobre piedra y FIFA ya ha dado muestras de que, si es conveniente, no tienen problemas en modificar sus reglas y adaptarse para hacer crecer sus competiciones. Así mismo, la sede de la próxima edición del Mundial de Clubes aún no tiene ubicación confirmada, aunque Brasil ya ha dado el primer paso para buscar quedares con él.