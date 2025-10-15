Los puntajes 1×1 de la Selección Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial de Chile Sub-20: jugador por jugador

Santino Barbi (8): Respondió bien en la primera situación clara que tuvo Colombia, pero estuvo muy impreciso a la hora del juego con los pies y generó algo de temor en el arco propio. En el segundo tiempo levantó su nivel y en más de una ocasión evitó el gol del rival.

Dylan Gorosito (6): Buenas proyecciones en ataque. Lo favoreció la línea de cinco en el fondo, ya que le permitió crecer en ataque. En dos ocasiones del complemento cruzó enormemente para evitar un ataque colombiano.

Tobías Ramírez (6): Correcta actuación sin tener sobresaltos. Colombia no atacó mucho por su sector.

Tomás Pérez (6,5): Por momentos jugó de líbero, pero también se sumó a la mitad de la cancha para conformar un triple cinco con Milton Delgado y Valentino Acuña. Buen partido.

Juan Villalba (6): Buscó ser salida con la pelota dominada, y condujo con criterio. Cuando le tocó rechazar, sacó todo lo que llegó al área albiceleste.

Julio Soler (6): Tuvo un buen encuentro, teniendo mayor responsabilidad en ataque que en defensa. Una situación similar a la de Dylan Gorosito gracias al esquema táctico.

Publicidad

Publicidad

Milton Delgado (7,5): No solo quita, sino que también juega. Es el termómetro del equipo. Si está bien, Argentina es un relojito. Asistió a Mateo Silvetti para el gol de la victoria. De los mejores jugadores del plantel.

Valentino Acuña (5): Fue la gran rueda de auxilio que necesitó Delgado para cubrir espacios, tanto en ataque como en defensa. Diego Placente lo reemplazó en el entretiempo para modificar el esquema y ser más punzante.

Gianluca Prestianni (5,5): Pese a que mejoró en el segundo tiempo, le costó ser punzante. Generó muchas infracciones, en diferentes zonas del campo, pero no estuvo fino en los metros finales para poder ganar los duelos 1 vs. 1. Estuvo impreciso en los remates.

Publicidad

Publicidad

Alejo Sarco (5): Fue importante a la hora de presionar a los defensores, pese a su soledad ofensiva, ya que tanto Ian Subiabre como Gianluca Prestianni jugaron más abiertos y algunos metros por detrás.

Ian Subiabre (4,5): El esquema táctico no lo favoreció, tuvo poco contacto con el balón y le costó asociarse en ataque. Salió en el entretiempo.

ver también ¿Por qué la Selección Argentina juega ante rivales tan flojos en la previa de un Mundial?

ver también Fue campeón del Mundial sub 20 como figura, ganó una Libertadores y hoy juega en un equipo en el medio del Amazonas

Mateo Silvetti (8): Ingresó en el entretiempo por Ian Subiabre. Marcó el gol del triunfo tras varias llegadas de peligro.

Publicidad

Publicidad

Tobías Andrada (5): Ingresó en el entretiempo por Valentino Acuña. No tuvo mucha participación en el juego.

Santiago Fernández (-): Ingresó en el final del partido por Dylan Gorosito.

Santino Andino (-): Ingresó en el final del partido por Gianluca Prestianni.