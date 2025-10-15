Es tendencia:
Los mejores memes de la clasificación a la final del Mundial de Chile Sub 20 por el triunfo de la Selección Argentina vs. Colombia

Las redes sociales estallaron con los memes y chicanas por lo que fue el partido entre la Albiceleste y los colombianos.

Por Julián Mazzara

Los mejores memes de la clasificación a la final del Mundial de Chile Sub 20 por el triunfo de la Selección Argentina vs. Colombia

Bajo el marco de las semifinales del Mundial de Chile Sub 20, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, la Selección Argentina se impuso sobre su par de Colombia y clasificó a la definición del campeonato, donde se tendrá que medir frente a Marruecos, quien eliminó a Francia por medio de los penales.

Mateo Silvetti anotó el gol argentino para lograr la clasificación, quien tuvo una gran actuación tras su ingreso por Ian Subiabre en el entretiempo. Pero más allá de lo deportivo, aparecieron las chicanas de siempre en las redes sociales, donde todo comenzó a partir de la expulsión que sufrió Jhon Rentería.

