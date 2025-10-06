Barcelona envió espías al Mundial Sub 20 de Chile: el jugador de la Selección Argentina que está siendo seguido

La edición 2025 del Mundial Sub 20 entró en etapa de eliminación directa. Solo quedan 16 equipos en carrera y la Selección Argentina buscará avanzar una ronda más el próximo miércoles cuando se enfrente ante su par de Nigeria en Santiago de Chile.

El combinado dirigido por Diego Placente, máximo ganador del evento con 6 trofeos, juega con el objetivo de avanzar al menos hasta las semifinales, instancia a la que no llega desde la edición 2007, la última vez que la Albiceleste Sub 20 gritó campeón.

En ese contexto, mientras los jugadores persiguen el objetivo colectivo, se trata de una gran oportunidad de mostrarse para cada uno de los futbolistas. Incluso, se conoció que Barcelona envió ojeadores para el evento y uno de los chicos que tienen en carpeta es Gianluca Prestianni.

Hasta el momento, el jugador de 19 años que ya juega en la Primera de Benfica, tuvo participación en dos de las tres victorias de Argentina en la fase de grupos. El surgido de Vélez ingresó para los 10 minutos finales ante Australia y luego disputó otros 20 ante Italia.

Además de Prestianni, Barcelona prestará especial atención a otras figuras de la competencia como los brasileños Pedrinho y Deivid Washington. También aparecen estrellas como el ucraniano Vladyslav Krapyvstov, el mexicano Gilberto Mora y el argentino Benjamin Cremaschi, excompañero de Messi en Inter Miami que representa a Estados Unidos.

Así quedaron todos los cruces de octavos de final del Mundial Sub 20

Lado izquierdo del cuadro:

Chile vs. México

Argentina vs. Nigeria

Ucrania vs. España

Colombia vs. Sudáfrica

Lado derecho del cuadro:

Estados Unidos vs. Italia

Marruecos vs. Corea del Sur

Paraguay vs. Noruega

Japón vs. Francia

