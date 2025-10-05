El seleccionado Sub 20 de Brasil viene siendo un fiel reflejo de los últimos años de la mayor. Si bien consiguió quedarse con el primer lugar en el Sudamericano en el mes de febrero, su paso por la Copa Mundial de Chile 2025 fue realmente decepcionante al quedarse afuera en la zona de grupos sin ganar un solo partido de los tres que disputó.

Llegaba al duelo de la última fecha con España prácticamente con la obligación de ganar para no depender de un empate y especular con una victoria de Marruecos sobre México de, por lo menos, 2 a 0, todo en función de intentar pasar del papelón que finalmente ocurrió.

Porque no solo que México venció a Marruecos y se adueñó del segundo puesto del Grupo C, sino que Brasil cayó 1 a 0 con el elenco europeo y quedó eliminado del Mundial Sub 20 habiendo sumado, apenas, un solo punto por el empate 2 a 2 de la primera jornada con el combinado azteca. En tanto que España, con 4 unidades, ya sabe que clasificará como uno de los cuatro mejores terceros.

A todo esto, los principales medios de Brasil reflejaron la situación del elenco comandado por Ramon Menezes. UOL Brasil, por ejemplo, tituló: ”Brasil vuelve a perder y cae en el Mundial Sub-20 en la peor campaña de la historia”. Y en el cuerpo del texto subrayó: ”Es la peor campaña de Brasil en el torneo sub-20, que debutó en el calendario FIFA en 1977”.

En cuando a Lance, portal deportivo: ”Brasil pierde ante España y se despide del Mundial Sub-20 en la fase de grupos. Por primera vez en la historia, la Selección queda eliminada en la fase de grupos del Mundial”.

Por el lado de ESPN Brasil: ”Vergüenza de Brasil Sub 20 que queda eliminado anticipadamente del Mundial con derrota ante España. Este sábado (4), en partido válido por la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-20 , Brasil enfrentó a España en el Estadio Nacional de Santiago, perdió 1-0 y está eliminado”.

La victoria de México definió el primer cruce confirmado de los Octavos de Final del Mundial Sub 20

México, que había empatado 2 a 2 con Brasil y por el mismo resultado con España, en la última jornada venció a Marruecos 1 a 0 con un tanto de Gilberto Mora Zambrano (de 16 años, quien asoma como la gran joya mexicana). De esta manera, confirmó su enfrentamiento por los Octavos de Final del Mundial Sub 20 con el anfitrión Chile, partido pautado para este martes 7 de octubre en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

