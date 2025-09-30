Con un cambio obligado, la formación de Argentina para enfrentar a Australia por el Mundial Sub 20

Luego de la victoria ante Cuba, la Selección Argentina se prepara para el duelo contra la Selección de Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20, que se disputará el próximo miércoles en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Para este encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Diego Placente, piensa en cambios en el equipo titular, y tendrá que hacer una variante obligada debido a la expulsión de Santiago Fernandez a los 10 minutos de la primera parte tras cortar una ocasión manifiesta de gol del rival.

En este contexto, serían dos las modificaciones que podría realizar Placente para enfrentarse a Australia en búsqueda de la clasificación a los octavos de final del certamen. La primera, sería el ingreso de Julio Soler en lugar de Fernández, para de esta manera mover a Juan Villalba a la zaga central.

Por otro lado, el otro cambio podría darse en la delantera. Debido a su gol y el buen ingreso ante Cuba, el delantero de River, Ian Subiabre, tiene chances de meterse en el XI en lugar de Santino Andino, quien fue sacrificado ante Cuba para darle el ingreso a Teo Rodríguez Pagano por la roja a Fernández.

La posible formación de la Selección Argentina Sub 20 para enfrentarse a Australia

El elenco comandado por Placente saldría a la cancha con: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco.

La predicción de la IA para este partido

En la previa de este duelo, Bolavip le pidió a la Inteligencia Artificial de Gemini un análisis concreto sobre lo que será la segunda presentación para los dirigidos por Placente, que en caso de sumar de a tres asegurarán la clasificación a los octavos de final del certamen.

“Mi pronóstico es que Argentina conseguirá una victoria sólida por 2 a 0, capitalizando la diferencia de calidad individual y la necesidad de Australia de abrirse defensivamente. Se espera que Argentina gane sin grandes sobresaltos. Los goles vendrán por la jerarquía individual en el primer tiempo y por la eficacia en la transición en el segundo”, comentó la predicción de la IA.

