La Inteligencia Artificial anticipó el resultado del partido entre la Selección Argentina y Australia por el Mundial Sub 20

Tras la victoria 3 a 1 ante Cuba en el debut, la Selección Argentina ya se prepara para el segundo partido del Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile, que será frente a Australia, seleccionado que viene de caer por la mínima ante Italia en la primera fecha.

Para este encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Diego Placente, deberá hacer por lo menos un cambio obligatorio ya que no podrá contar con el defensor central Santiago Fernández, quien fue expulsado con roja directa a los 10 minutos de la primera parte ante Cuba.

En la previa de este duelo, Bolavip le pidió a la Inteligencia Artificial de Gemini un análisis concreto sobre lo que será la segunda presentación para los dirigidos por Placente, que en caso de sumar de a tres asegurarán la clasificación a los octavos de final del certamen.

La predicción de la IA para Argentina vs. Australia por el Mundial Sub 20

“Mi pronóstico es que Argentina conseguirá una victoria sólida por 2 a 0, capitalizando la diferencia de calidad individual y la necesidad de Australia de abrirse defensivamente. Se espera que Argentina gane sin grandes sobresaltos. Los goles vendrán por la jerarquía individual en el primer tiempo y por la eficacia en la transición en el segundo”, inició la predicción de la IA.

Además, especificó cómo serán los goles de Alejo Sarco en el primer tiempo y de Ian Subiabre en el complemento. “Argentina habrá controlado el balón y movido a la defensa australiana. El gol llegará tras una combinación rápida por la banda, posiblemente con un centro atrás o un pase filtrado de un volante, que Sarco definirá con su olfato goleador. Será un gol de paciente elaboración”, soltó.

Y agregó para el segundo gol: “Australia saldrá con más urgencia en el segundo tiempo, dejando espacios atrás. El gol nacerá de una recuperación de balón en el mediocampo (transición defensa-ataque), donde Argentina desplegará un contragolpe rápido. Subiabre, un extremo veloz y con capacidad de desequilibrio, aprovechará el espacio para rematar cruzado o superar a su marcador en velocidad. Será un gol de contragolpe y definición individual”.

Horarios de la Selección Argentina en el Mundial sub 20

Argentina vs. Australia – Miércoles 1 de octubre, 20:00

Argentina vs. Italia – Sábado 4 de octubre, 20:00

