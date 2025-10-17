Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

La llamativa estrategia de Marruecos para ser “local” ante Argentina en la final del Mundial Sub 20

El representativo africano buscará el domingo su primer título mundial en la categoría.

Por Juan Ignacio Portiglia

El seleccionado marroquí jugará su primera final de la historia en la categoría.
El seleccionado marroquí jugará su primera final de la historia en la categoría.

A diferencia de la Selección Argentina, que más allá de los 18 años de sequía es la máxima ganadora en la historia de los Mundiales Sub 20, Marruecos, que será su rival después de haber dejado en el camino a Francia en semifinales, buscará este domingo coronarse por primera vez.

Tal es la sensación que ha generado el equipo que conduce Mohamed Ouahbi en tierras propias que la aerolínea Royal Air Maroc ideó sobre la marcha una llamativa estrategia para colmar de marroquíes el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

Será a través de la habilitación de vuelos especiales con la finalidad de facilitar el traslado de aquellos hinchas que hasta el momento venían siguiendo al seleccionado juvenil a más de 9.900 kilómetros de distancia en Casablanca, capital del país.

La compañía aérea tiene un fuerte lazo con el fútbol que ya la ha llevado a implementar estrategias similares en el pasado. Tanto en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018 como para las de Qatar 2022, lanzó vuelos especiales a Costa de Marfil y República Democrática del Congo; al igual que lo hizo en plena disputa de la última Copa del Mundo en Oriente Medio.

Marruecos quiere conquistar su primer Mundial Sub 20.

Marruecos quiere conquistar su primer Mundial Sub 20.

Ese vuelo hacia el deporte más popular del mundo no es casualidad, sino contagio de políticas deportivas que han llevado a Marruecos a campeonar a nivel continental con las categorías Sub 17 y Sub 23; así como a quedarse con el cuarto puesto en el Mundial de Qatar y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Marruecos.

Publicidad

Chile como aliado

Más allá de los hinchas marroquíes que puedan llegar en multitud producto de los vuelos especiales que partirán desde Casablanca, el seleccionado africano contará ante la Selección Argentina también con el apoyo de los fanáticos chilenos.

El seleccionado local fue eliminado en octavos de final por México, lo que no privó que los autóctonos asistieran al estadio a alentar a sus verdugos al momento de enfrentarse en cuartos de final al equipo que conduce Diego Placente y lo mismo sucedió en semifinales, volcándose a favor de Colombia.

¿Cuándo es la final entre Argentina y Marruecos?

La final del Mundial Sub 20 entre las selecciones de Argentina y Marruecos tendrá lugar este domingo 19 de octubre desde las 20.00, en el Estadio Nacional de Santiago.

Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Mientras el plantel de Marruecos vale 11,8 millones, esto cotiza el de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

Mientras el plantel de Marruecos vale 11,8 millones, esto cotiza el de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

En la previa de la final del Mundial Sub 20, el polémico antecedente entre Argentina y Marruecos que terminó en escándalo
Mundial Sub 20

En la previa de la final del Mundial Sub 20, el polémico antecedente entre Argentina y Marruecos que terminó en escándalo

Gessime Yassine, la gran figura de Marruecos de la que Argentina debe cuidarse
Mundial Sub 20

Gessime Yassine, la gran figura de Marruecos de la que Argentina debe cuidarse

Pronósticos Boca Juniors vs Belgrano: el Xeneize quiere trepar a la cima del Grupo A
Apuestas

Pronósticos Boca Juniors vs Belgrano: el Xeneize quiere trepar a la cima del Grupo A

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo