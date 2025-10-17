La llamativa estrategia de Marruecos para ser “local” ante Argentina en la final del Mundial Sub 20

A diferencia de la Selección Argentina, que más allá de los 18 años de sequía es la máxima ganadora en la historia de los Mundiales Sub 20, Marruecos, que será su rival después de haber dejado en el camino a Francia en semifinales, buscará este domingo coronarse por primera vez.

Tal es la sensación que ha generado el equipo que conduce Mohamed Ouahbi en tierras propias que la aerolínea Royal Air Maroc ideó sobre la marcha una llamativa estrategia para colmar de marroquíes el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

Será a través de la habilitación de vuelos especiales con la finalidad de facilitar el traslado de aquellos hinchas que hasta el momento venían siguiendo al seleccionado juvenil a más de 9.900 kilómetros de distancia en Casablanca, capital del país.

La compañía aérea tiene un fuerte lazo con el fútbol que ya la ha llevado a implementar estrategias similares en el pasado. Tanto en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018 como para las de Qatar 2022, lanzó vuelos especiales a Costa de Marfil y República Democrática del Congo; al igual que lo hizo en plena disputa de la última Copa del Mundo en Oriente Medio.

Marruecos quiere conquistar su primer Mundial Sub 20.

Ese vuelo hacia el deporte más popular del mundo no es casualidad, sino contagio de políticas deportivas que han llevado a Marruecos a campeonar a nivel continental con las categorías Sub 17 y Sub 23; así como a quedarse con el cuarto puesto en el Mundial de Qatar y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Marruecos.

Chile como aliado

Más allá de los hinchas marroquíes que puedan llegar en multitud producto de los vuelos especiales que partirán desde Casablanca, el seleccionado africano contará ante la Selección Argentina también con el apoyo de los fanáticos chilenos.

El seleccionado local fue eliminado en octavos de final por México, lo que no privó que los autóctonos asistieran al estadio a alentar a sus verdugos al momento de enfrentarse en cuartos de final al equipo que conduce Diego Placente y lo mismo sucedió en semifinales, volcándose a favor de Colombia.

¿Cuándo es la final entre Argentina y Marruecos?

La final del Mundial Sub 20 entre las selecciones de Argentina y Marruecos tendrá lugar este domingo 19 de octubre desde las 20.00, en el Estadio Nacional de Santiago.

