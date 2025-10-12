La reacción de Mascherano al gran presente de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20: “No tuve esa suerte”

La Selección Argentina que conduce Diego Placente superó una prueba de fuego en Chile ante un seleccionado mexicano que había mostrado altas capacidades técnicas en los cuatro partidos que había disputado en el Mundial Sub 20 y al que logró superar con autoridad, 2-0 para sacar boleto a las semifinales del certamen, donde enfrentará a Colombia.

Casi en simultáneo con el partido de La Albiceleste, Inter Miami enfrentó al Atlanta United por la MLS y Lionel Messi en cancha, partido que terminó ganando por 4-0 con un doblete del argentino. En la conferencia de prensa posterior a dicho encuentro, Javier Mascherano fue consultado sobre si estaba al tanto de la clasificación de ese seleccionado al que supo dirigir en el pasado Mundial de la categoría, celebrado en Argentina en 2023, del que se despidió en octavos de final tras caer 2-0 ante Nigeria.

“Seguimos a la Selección porque, aunque fue un plazo más corto, hasta diciembre nosotros estábamos en esa posición. Entrenamos a muchos de estos chicos. Estoy muy contento por ellos, sobre todo por el cuerpo técnico, tanto Diego (Placente) como Chino (Garcé) y Facu Quiróga”, comenzó diciendo Mascherano.

Además, destacó el trabajo de Placente al frente del grupo al remarcar que “no hay mejor entrenador para juveniles que Diego. Lo ha demostrado en Sub 17, lo está demostrando en esta Sub 20. Creo que es lo que necesita Argentina, porque es un docente, con todo lo que significa esa palabra”.

Mascherano dirigió a Argentina en el Mundial Sub 20 de 2023.

Finalmente, el DT de Inter Miami lamentó no haber obtenido los mismos buenos resultados que el actual cuerpo técnico en su paso por los seleccionados juveniles. “Me alegro mucho por todos, por Bernardo Romeo que es el coordinador y me tocó convivir tres años con ellos. Claramente a mí no me ha ido tan bien como a ellos. Es fútbol y lamentablemente no he tenido esa suerte”.

Un talento de Inter Miami en la Selección Argentina Sub 20

Javier Mascherano se dijo feliz por el gol que marcó para sentenciar la victoria de Argentina ante México el delantero Mateo Silvetti, quien forma parte del plantel profesional de Inter Miami y que ya había anotado también en la victoria de octavos de final ante Nigeria.

El jugador de 19 años firmó con el club en agosto de este año, procedente de Newell’s, y solo acumula tres presencias en el equipo, todas ellas en septiembre, disputando un total de 96 minutos oficiales en los que no ha registrado goles ni asistencias.

¿Cuándo juega Argentina por las semifinales del Mundial Sub 20?

La Selección Argentina se medirá ante Colombia en las semifinales del Mundial Sub 20 que se está desarrollando en Chile. El partido está programado para el próximo miércoles 15 de octubre desde las 20.00, en el Estadio Nacional de Santiago.

