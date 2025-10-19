Los hinchas encontraron al culpable por la derrota de Argentina en la final del Mundial Sub 20 vs. Marruecos: “Horrendo el muchachito”

En el Estadio Nacional de Chile, la Selección Argentina cayó por 2-0 ante su par de Marruecos en la final del Mundial Sub 20. Yassir Zabiri, en dos ocasiones, anotó los tantos para el conjunto africano.

Con el sueño de sumar la séptima estrella en la categoría para la Albiceleste, los dirigidos por Diego Placente salieron a buscar un título esquivo para Argentina desde 2007. Delante, un combinado marroquí en pleno ascenso que quería su primer gran logro a nivel mundial.

La balanza se inclinó a favor de los de norte de África cuando Yassir Zabiri gritó por duplicado en el comienzo del partido. Un tiro libre al palo del arquero y un remate en el segundo palo dejaron a Marruecos temprano a un paso de los festejos. Los marroquíes sostuvieron la diferencia en el complemento y celebraron su primer título.

Durante el desarrollo del partido, los hinchas argentinos apuntaron sus críticas contra Santino Barbi. El arquero titular, que supo ser figura en otros compromisos del torneo, protagonizó las primeras jugadas que inclinaron la balanza para Marruecos y condicionaron a Argentina desde temprano.

En apenas unos minutos, el de Talleres salió mal y bajó Zabiri en una milimétrica acción, definida como tiro libre en el VAR. Barbi se salvó de la roja allí y del penal, pero en ese tiro libre, el goleador marroquí apuntó al primer palo y acertó, dejando la sensación de que el arquero pudo haber hecho algo más.

“Barbi es un verde”, disparó uno de los usuarios tras el primer grito de Zabiri. Otro, en cambio, analizó: “Si Barbi es el mejor arquero de los Sub 20 no me quiero imaginar los demás”.

