Es tendencia:
logotipo del encabezado
MUNDIAL SUB 20

Los hinchas encontraron al culpable por la derrota de Argentina en la final del Mundial Sub 20 vs. Marruecos: “Horrendo el muchachito”

En plena decepción por la caída en la definición, llovieron críticas contra uno de los titulares de Diego Placente.

Por Agustín Vetere

Los titulares de Argentina ante Marruecos.
© @ArgentinaLos titulares de Argentina ante Marruecos.

En el Estadio Nacional de Chile, la Selección Argentina cayó por 2-0 ante su par de Marruecos en la final del Mundial Sub 20. Yassir Zabiri, en dos ocasiones, anotó los tantos para el conjunto africano.

Con el sueño de sumar la séptima estrella en la categoría para la Albiceleste, los dirigidos por Diego Placente salieron a buscar un título esquivo para Argentina desde 2007. Delante, un combinado marroquí en pleno ascenso que quería su primer gran logro a nivel mundial.

La balanza se inclinó a favor de los de norte de África cuando Yassir Zabiri gritó por duplicado en el comienzo del partido. Un tiro libre al palo del arquero y un remate en el segundo palo dejaron a Marruecos temprano a un paso de los festejos. Los marroquíes sostuvieron la diferencia en el complemento y celebraron su primer título.

Durante el desarrollo del partido, los hinchas argentinos apuntaron sus críticas contra Santino Barbi. El arquero titular, que supo ser figura en otros compromisos del torneo, protagonizó las primeras jugadas que inclinaron la balanza para Marruecos y condicionaron a Argentina desde temprano.

En apenas unos minutos, el de Talleres salió mal y bajó Zabiri en una milimétrica acción, definida como tiro libre en el VAR. Barbi se salvó de la roja allí y del penal, pero en ese tiro libre, el goleador marroquí apuntó al primer palo y acertó, dejando la sensación de que el arquero pudo haber hecho algo más.

“Barbi es un verde”, disparó uno de los usuarios tras el primer grito de Zabiri. Otro, en cambio, analizó: “Si Barbi es el mejor arquero de los Sub 20 no me quiero imaginar los demás”.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Pese a la derrota, Messi les dedicó un emotivo posteo a los jugadores de la Selección Argentina
Mundial Sub 20

Pese a la derrota, Messi les dedicó un emotivo posteo a los jugadores de la Selección Argentina

Los puntajes 1×1 de la Selección Argentina vs. Marruecos en la final del Mundial Sub 20: jugador por jugador
Mundial Sub 20

Los puntajes 1×1 de la Selección Argentina vs. Marruecos en la final del Mundial Sub 20: jugador por jugador

Así quedó la tabla histórica de títulos del Mundial Sub 20 tras la victoria de Marruecos
Mundial Sub 20

Así quedó la tabla histórica de títulos del Mundial Sub 20 tras la victoria de Marruecos

La repudiable declaración del director de Alpine por la maniobra de Colapinto: "Estamos decepcionados"
FÓRMULA 1

La repudiable declaración del director de Alpine por la maniobra de Colapinto: "Estamos decepcionados"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo