Quién es el árbitro de Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20

En el marco de la primera fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile, la Selección Argentina hace su estreno al enfrentarse con la Selección de Cuba, con el objetivo de lograr una victoria que le permita iniciar su camino en el certamen con el pie derecho.

El encargado de impartir justicia en este encuentro será el malayo de 35 años, Muhammad Nazmi bin Nasaruddin, quien es internacional de FIFA desde hace 9 años y que participó en los torneos más importantes del fútbol asiático. Este será su estreno en una Copa del Mundo.

Además de dirigir en torneos internacionales de la AFC, Nasaruddin fue elegido para arbitrar en la Liga de Vietnam y los Juegos Asiáticos de 2022. A nivel selecciones, dirigió importantes países de la región, tales como Corea del Sur, Japón, Australia o Arabia Saudita.

A lo largo de la temporada 2025/26, el colegiado malayo de 35 años lleva dirigidos cinco encuentros, divididos en tres competencias distintas, debido a que impartió justicia en un amistoso entre Irak y Tailandia, así como también dos encuentros en la liga de Arabia Saudita, más otros dos por Superliga de Malasia.

Durante toda su carrera, Nasaruddin sumó experiencia en finales, debido a que estuvo en siete partidos definitorios correspondientes a distintas competencias de Malasia, su país natal. La última fue en agosto del año pasado por la Copa FA de Malasia.

Horarios de la Selección Argentina en el Mundial sub 20

Argentina vs. Cuba – Domingo 28 de septiembre, 20:00

Argentina vs. Australia – Miércoles 1 de octubre, 20:00

Argentina vs. Italia – Sábado 4 de octubre, 20:00

