Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

Quién es el árbitro de Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20

Muhammad Nazmi bin Nasaruddin, árbitro malayo, será el encargado de impartir justicia en el debut mundialista.

Por Marco D'arcangelo

Muhammad Nazmi bin Nasaruddin, el árbitro de Argentina vs. Cuba.
© GettyMuhammad Nazmi bin Nasaruddin, el árbitro de Argentina vs. Cuba.

En el marco de la primera fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile, la Selección Argentina hace su estreno al enfrentarse con la Selección de Cuba, con el objetivo de lograr una victoria que le permita iniciar su camino en el certamen con el pie derecho. 

El encargado de impartir justicia en este encuentro será el malayo de 35 años, Muhammad Nazmi bin Nasaruddin, quien es internacional de FIFA desde hace 9 años y que participó en los torneos más importantes del fútbol asiático. Este será su estreno en una Copa del Mundo. 

Además de dirigir en torneos internacionales de la AFC, Nasaruddin fue elegido para arbitrar en la Liga de Vietnam y los Juegos Asiáticos de 2022. A nivel selecciones, dirigió importantes países de la región, tales como Corea del Sur, Japón, Australia o Arabia Saudita. 

A lo largo de la temporada 2025/26, el colegiado malayo de 35 años lleva dirigidos cinco encuentros, divididos en tres competencias distintas, debido a que impartió justicia en un amistoso entre Irak y Tailandia, así como también dos encuentros en la liga de Arabia Saudita, más otros dos por Superliga de Malasia. 

Durante toda su carrera, Nasaruddin sumó experiencia en finales, debido a que estuvo en siete partidos definitorios correspondientes a distintas competencias de Malasia, su país natal. La última fue en agosto del año pasado por la Copa FA de Malasia. 

Horarios de la Selección Argentina en el Mundial sub 20

  • Argentina vs. Cuba – Domingo 28 de septiembre, 20:00
  • Argentina vs. Australia – Miércoles 1 de octubre, 20:00
  • Argentina vs. Italia – Sábado 4 de octubre, 20:00
Publicidad
Por qué Franco Mastantuono no juega el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina

ver también

Por qué Franco Mastantuono no juega el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina

Empieza el Mundial sub 20: el plantel de Argentina, cuándo juega y dónde ver

ver también

Empieza el Mundial sub 20: el plantel de Argentina, cuándo juega y dónde ver

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

Lee también
Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura: hora, canal y formaciones
Fútbol Argentino

Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura: hora, canal y formaciones

Escándalo con un top 10 en el ATP de Pekín: insultos, imitación y pedido de disculpas
Tenis

Escándalo con un top 10 en el ATP de Pekín: insultos, imitación y pedido de disculpas

Racing y la chance de ser campeón en el Estadio Lusail como la Selección Argentina
Copa Libertadores

Racing y la chance de ser campeón en el Estadio Lusail como la Selección Argentina

Boca hoy: el gesto de Paredes, la palabra de Úbeda, y la decisión con el plantel
Boca Juniors

Boca hoy: el gesto de Paredes, la palabra de Úbeda, y la decisión con el plantel

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo