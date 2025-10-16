Tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial Sub 20, la cuenta de Inter Miami se llenó de mensajes a Mascherano: “Gracias”

En Inter Miami estuvieron muy atentos a la semifinal del Mundial Sub 20 que disputaron las selecciones de Argentina y Colombia, para terminar celebrando la clasificación del equipo que conduce Diego Placente gracias al gol de un jugador que desde agosto de este año es propiedad del club.

“Mateo Silvetti finalista con la Sub 20. ¡Vamos pibe!”, se anunció desde las redes sociales oficiales del club una vez consumado el paso de La Albiceleste al partido por el título en el certamen FIFA que está desarrollándose en Chile, donde deberá medirse a Marruecos el próximo domingo.

Los hinchas argentinos, también varios de Inter Miami, no tardaron en reaccionar a la publicación con mensajes que estuvieron especialmente dirigidos a Javier Mascherano, quien fue el entrenador de la Selección Argentina en la pasada Copa del Mundo en la que fue local, en 2023, y eliminado en octavos de final.

“Gracias Inter Miami por llevarse a Mascherano. Sin eso la Sub 20 no le ganaba ni a Cabo Verde”, comentó uno de ellos. “Gracias por sacarnos a Mascherano de encima”, escribió otro. “Se convirtieron en un equipo más fuerte después de la salida de Mascherano”, señaló un tercero. “Lamentablemente los dirige el eterno pecho frío”, arremetió uno más.

Entre los fanáticos de Inter Miami, el grueso de los comentarios se orientó al pedido de titularidad para Mateo Silvetti, quien solo participó de tres partidos y completó un total de 96 minutos desde su llegada al club procedente de Newell’s.

Publicidad

Publicidad

“Él debería ser nuestro delantero en los playoffs de la MLS, no Suárez”, sugirió uno. “Luego regresará para sentarse en el banco por un jugador que está terminado”, ironizó otro. “Pero Mascherano pone de titular a Suárez y Allende”, remarcó un tercero. “Suplente de Suárez que ni se puede mover”, hizo notar uno más.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y dónde es la final entre Argentina y Marruecos?

La final del Mundial Sub 20 de Chile entre las selecciones de Argentina y Marruecos se disputará el próximo domingo 19 de octubre desde las 20.00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

Publicidad