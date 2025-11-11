Antes de enfrentar a Angola con la Selección Argentina, Messi reveló cuál es su mayor miedo de cara al Mundial 2026

La presencia de Lionel Messi en la Selección Argentina para el Mundial 2026 todavía es una incógnita. Si bien las pistas que fue dejando el 10 y la Albiceleste en el último tiempo indican que estará entre los convocados por Scaloni para la contienda en Norteamérica, la realidad es que ninguno de los protagonistas se anima a afirmarlo de manera certera.

A siete meses del inicio de la Copa del Mundo, y en la previa de la última fecha FIFA del 2025, Messi volvió a hablar de este asunto y dejó un testimonio revelador al respecto. En una entrevista exclusiva con Diario Sport, Lionel Andrés señaló: “Obviamente que me ilusiona, un Mundial es especial y es especial jugar con la Selección en competencias importantes, más después de haberlo ganado”, comenzó.

Sin embargo, y más allá de mostrarse ilusionado con estar en la lista mundialista, Messi reveló lo que verdaderamente teme respecto al Mundial 2026: “No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente y estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo. La temporada nuestra es diferente a la de Europa, vamos a tener una pretemporada, pocos partidos hasta llegar al Mundial y veré en el día a día si me siento bien para estar como me gustaría estar”.

Por último respecto al tema, el ídolo de Barcelona e Inter Miami cerró: “Estoy consciente de que es un Mundial y es lo más grande que hay a nivel de competencia. Estoy ilusionado, pero lo llevo con el día a día”.

Messi habló de su posible retiro

“Es rarísimo. La verdad fue muy raro, sobre todo la situación de Jordi, porque no lo esperábamos. Con Busi lo hablamos más, él lo venía analizando y Jordi fue de un día para otro. Nos agarró en el vestuario y nos dijo que iba a comunicar que se retiraba, sin haberlo hablado antes. Fue más sorprendente porque fue de un día para otro. Es una lástima, porque más allá de lo que disfrutamos dentro de la cancha, somos amigos y empezamos el desafío de venir a Miami juntos”, comentó respecto a los retiros de Busquets y Alba en diálogo con Sport.

Además, se refirió a su posible retiro: “Ves que cada vez queda menos y se va acercando el momento de todos también, porque somos de la misma generación, hicimos la carrera juntos y el haber podido compartir los últimos años juntos fue muy lindo”.

Publicidad

Publicidad

ver también Las 12 frases de Lionel Messi en la entrevista exclusiva con Sport de Barcelona

Los clasificados a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Argentina (Conmebol) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Nueva Zelanda (OFC) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Costa de Marfil (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Senegal (CAF) Qatar (AFC) Arabia Saudita (AFC) Inglaterra (UEFA)

El próximo viernes 5 de diciembre, en el Kennedy Center de Washington D. C., se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo, que definirá la suerte de los 48 equipos clasificados