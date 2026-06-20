Más allá de la satisfacción por haber logrado ya la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 para poner fin a una racha de dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos, en la Selección de Alemania hay preocupación y desazón por la posibilidad concreta de perder a un futbolista titular durante lo que resta de la competencia.

Nico Schlotterbeck, que había marcado en la goleada 7-1 sobre Curazao, no pudo disputar el complemento del partido que terminó con victoria 2-1 sobre Costa de Marfil por una lesión en la rodilla izquierda que el propio entrenador, Julian Nagelsmann, avisó en conferencia de prensa que “no pinta nada bien”.

“Tiene algún problema con el ligamento colateral medial, aún no sé qué. Necesita hacerse una resonancia magnética mañana”, explicó el DT ante el interés que generó el estado físico del defensor de 26 años, que fue reemplazado por Antonio Rüdiger.

Según detalló el portal alemán Bild, la lesión de Schlotterbeck se originó en un choque con Amad Diallo en el inicio del partido. En dos ocasiones, durante el primer cuarto de hora de partido, solicitó asistencia médica e incluso le fue suministrado un analgésico para disminuir el dolor.

Schlotterbeck se someterá a una resonancia magnetica para confirmar la gravedad de la lesión.

Nagelsmann explicó que fue una decisión táctica mantenerlo en el terreno de juego hasta la finalización de la primera mitad, algo que podría haber agravado la lesión, considerando además que pudo seguir rindiendo en buena forma mientras estuvo en cancha.

Publicidad

¿Puede perderse Schlotterbeck lo que queda del Mundial?

Si se confirma una lesión de ligamentos, Nico Schlotterbeck no podrá volver a defender la camiseta de la Selección de Alemania por lo que resta del Mundial. Un antecedente poco alentador es la rotura de menisco de la rodilla izquierda que el año pasado lo tuvo cinco meses de baja.

Si Schlotterbeck es baja definitiva, ya no se podrá sustituirlo en la lista de jugadores a la que solo se podían realizar cambios hasta 24 horas antes del primer partido, con la excepción de los arqueros, que no poseen límite temporal para ser reemplazados por lesión.

Data clave

Nico Schlotterbeck sufrió una lesión en la rodilla izquierda ante Costa de Marfil.

sufrió una lesión en la rodilla izquierda ante Costa de Marfil. La Selección de Alemania clasificó a los dieciseisavos de final del torneo.

clasificó a los dieciseisavos de final del torneo. El combinado alemán derrotó 2-1 a Costa de Marfil en el Mundial.