Alineaciones de Alemania y Ecuador para el partido del Grupo E del Mundial 2026

Europeos y sudamericanos se enfrentarán en Nueva Jersey para definir el Grupo E.

Alemania y Ecuador chocarán este jueves 25 de junio en el Estadio MetLife de la ciudad de Nueva Jersey por uno de los partidos correspondientes a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. De hecho, es uno de los encuentros que definirá puntualmente el Grupo E.

Hasta entonces, los dirigidos por Julian Nagelsmann son líderes con 6 puntos, mientras que los de Sebastián Beccacece apenas sumaron una unidad, por lo que los sudamericanos, a diferencia de su contrincante de turno, llegan con la necesidad de ganar para meterse en los 16vos de final (por como se están dando los resultados, con un empate no le alcanzaría para clasificar como uno de los mejores terceros).

Al respecto, ambos entrenadores ya tienen en mente la alineación inicial con la que saldrán desde el primer minuto al campo de juego que se ubica a tan solo 15 kilómetros de Manhattan.

Formaciones de Alemania y Ecuador

Alemania es el líder del Grupo E con 6 puntos. Getty Images.

Alemania: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger (o Jonathan Tah), Nico Schlotterbeck, David Raum; Aleksandar Pavlović, Felix Nmecha (o Leon Goretzka), Jamal Musiala, Kai Havertz, Leroy Sané y Deniz Undav.

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Ángelo Preciado (o Pedro Vite), Alan Franco, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán; John Yeboah, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Publicidad

Tabla de posiciones de la fase de grupos del Mundial 2026

Fixture completo del Mundial 2026