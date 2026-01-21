La Copa del Mundo se acerca en el horizonte con cada día que pasa, y ya restan menos de seis meses para el puntapié inicial y que la pelota comience a rodar en el Estadio Azteca. La Selección de Inglaterra emerge como uno de los candidatos, aunque Thomas Tuchel todavía debe tomar decisiones críticas en la conformación del equipo.

Estos meses que restan en la temporada serán clave para ellos, y un futbolista que tenía claras intenciones de ir al Mundial 2026 era Jack Grealish, quien ahora se encuentra entre la espada y la pared.

Grealish había dejado Manchester City buscando minutos para poder ir al Mundial 2026. (Getty)

El mediapunta del Everton dejó Manchester City, que lo había pagado 100 millones en 2021, con el objetivo de sumar minutos y poder estar en la consideración para representar a los Tres Leones en el torneo, pero estará tres meses fuera de las canchas.

Grealish sufrió una fractura por estrés en su pie, lo cual lo tendrá fuera por 12 semanas, justo cuando había logrado estar nuevamente en la órbita del seleccionado y el propio Thomas Tuchel había sido fotografiado hablando con él.

Grealish y Tuchel habían tenido una conversación reciente.

Ahora esa posibilidad parece esfumarse para Grealish, que tendrá menos de dos meses en su regreso a las canchas para poder demostrar que merece la oportunidad. Hasta esta lesión, Jack Grealish venía haciendo una temporada notable con los Toffees, siendo uno de los tres jugadores con más asistencias (6) de toda la Premier League, únicamente por detrás de Bruno Fernandes (9) y Rayan Cherki (7).

Grealish no es convocado al seleccionado desde la Fecha FIFA de octubre de 2024, en la que convirtió un gol ante Finlandia. Es decir, no fue convocado en toda la era Tuchel, que asumió el cargo en la selección en enero del 2025. Y la realidad es que a Tuchel no le faltan opciones en esa zona del campo; de hecho, el seleccionador inglés ya ha advertido en reiteradas ocasiones que más de una figura se quedará fuera de la lista final, ya que en su cabeza tiene una idea de cómo debe conformar el equipo y es más balanceada que ofensiva.

En su etapa como seleccionador inglés, Tuchel ya ha probado a Bukayo Saka, Marcus Rashford, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Phil Foden, Jarrod Bowen y Noni Madueke en la zona del campo que Grealish se desempeña, por lo que las opciones del jugador del Everton de cara al Mundial 2026 y con esta lesión parecen desaparecer casi por completo.

