Como conseguir a Neymar en el Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026

La figurita de Neymar es necesaria para completar el reto más reciente.

El Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026 presentó un nuevo reto esta semana para todos sus usuarios, y para completarlo es necesario conseguir la figurita de Neymar, que hoy por hoy es la más buscada de toda la colección, ya que salió hace muy pocos días.

La figurita de Neymar Jr. está disponible desde el lanzamiento de la Update Edition, un par de semanas atrás, cuando incluyeron 2 jugadores por selección que estaban en los convocados pero no en el álbum, para un total de 96 nuevos cromos coleccionables.

La figurita de Neymar salió en el Update Edition.

¿Cómo conseguir a Neymar en el álbum virtual?

No hay forma sencilla de conseguir a Neymar. Hoy por hoy, las dos opciones son o bien abriendo los 4 sobres diarios y teniendo la suerte de conseguirlo, o bien poniendo a intercambiar figuritas para conseguir a Neymar. Habrá alguna chance más utilizando figuritas de la Update Edition o Trophy Tour, que hoy por hoy son las más buscadas.

El equipo original de Brasil no contaba con el cromo de Neymar.

El reto requiere tambien conseguir los cromos de Heung-Min Son, Granit Xhaka, Youssef En-Nesyri, Enner Valencia, Memphis Depay, Kevin De Bruyne, Salem Aldawsari, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Juan Fernando Quintero, Harry Kane, Ivan Perisic y Andrej Kramaric. Sin embargo, todos estos salieron inicialmente, por lo que conseguirlos a esta altura es un tanto más sencillo.