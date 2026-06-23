Cómo ver en vivo y online Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

En el NRG Stadium, ubicado en la ciudad de Houston, Texas, los portugueses y uzbekos disputan su segundo partido en el Mundial 2026.

Este martes 23 de junio se enfrentan Portugal y Uzbekistán por la fecha 2 del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Houston Stadium (también conocido como NRG Stadium). Ambos seleccionados buscarán su primera victoria para mantener intactas sus esperanzas de clasificar a los 16avos de final, en una zona que comparten con Colombia y la República Democrática del Congo.

Durante la primera fecha, el combinado portugués dirigido por Roberto Martínez tuvo un debut con sabor a poco en el que igualó 1-1 frente a RD Congo. A pesar de ponerse en ventaja tempranamente gracias a un tanto de João Neves, el equipo comandado por su histórico capitán Cristiano Ronaldo no pudo sostener la diferencia, evidenció falta de contundencia en el último tercio y fue empatado justo antes del descanso por Yoane Wissa, por lo que llega a este duelo con la inmensa presión y obligación de sumar de a tres.

Por su parte, el seleccionado de Uzbekistán, que está haciendo su estreno absoluto en las Copas del Mundo, llega con la necesidad imperiosa de reponerse de un debut esquivo. El equipo dirigido tácticamente por el italiano Fabio Cannavaro cayó por 3-1 frente a Colombia en su primer encuentro (Abbosbek Fayzullaev marcó el descuento que significó el primer gol mundialista en la historia de los Lobos Blancos), y ahora intentará dar el gran golpe frente a la potencia europea para no quedar eliminado de manera anticipada.

NRG Stdium, Houston.

¿Qué canal pasa Portugal vs. Uzbekistán?

El partido entre Portugal y Uzbekistán, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+, DGO y Amazon Prime— y Telefe, TyC Sports, además de los streamings de Disney+ Premium, Mi Telefe y TyC Sports Play.

¿A qué hora se juega Portugal vs. Uzbekistán?

Los seleccionados de Portugal y Uzbekistán se encontrarán frente a frente este martes 23 de junio, desde las 14:00 horas de la República Argentina, en el NRG Stadium de Houston, Texas.

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Terna arbitral de Portugal vs. Uzbekistán

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

Asistente 1: Zakaria Brinsi (Marruecos)

Asistente 2: Mostafa Akarkad (Marruecos)

Cuarto árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica)

Quinto árbitro: Zakhele Siwela (Sudáfrica)

VAR: Leodan Gonzalez (Uruguay)

AVAR: Hamza El Fariq (Marruecos)

SVAR: Hernan Mastrangelo (Argentina)

Tabla de posiciones del Mundial 2026

Fixture del Mundial 2026