El particular festejo de Lionel Messi en el segundo gol de Argentina sobre Austria en el Mundial 2026

Antes de hacerlo con sus compañeros, el rosarino celebró con un periodista argentino tras liquidar el partido ante Austria.

Por el doblete de Lionel Messi, en el AT&T Stadium, Argentina le ganó a Austria y se clasificó a los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Si bien todavía debe disputar la tercera y última jornada del Grupo J, donde se medirá ante Jordania, los dirigidos por Lionel Scaloni ya empiezan a ilusionarse con revalidar el título logrado en Qatar hace tres años y medio.

El juego llevado a cabo en Dallas tuvo muchísima importancia para la historia del deporte. Y es que Messi alcanzó los 18 goles entre las seis citas mundialistas que disputó, se posicionó como el máximo artillero de este certamen y luego de liquidar el juego, celebró con el periodista argentino Joaquín Bruno.

Durante el tiempo reglamentario, el cronista estuvo en el campo de juego trabajando para la transmisión televisiva de TyC Sports y pudo ver el gol del ariete de Inter Miami bien de cerca. Pero no solo se quedó con un gran recuerdo en su retina, sino que también tuvo el lujo de abrazar al rosarino de 39 años en medio del festejo.

Bruno fue la primera persona con la que se cruzó el 10, le estiró los brazos y chocó sus palmas para celebrar. Luego, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain siguió corriendo hacia el córner para reunirse con sus compañeros y abrazarse. ¡Histórico!

Lionel Messi celebra su segundo gol con el periodista Joaquín Bruno. (Getty Images)

La emoción de Joaquín Bruno

Finalizado el partido, Joaquín Bruno dialogó con las redes sociales de TyC Sports, la empresa para la cual trabaja, donde reveló sus sensaciones tras el histórico momento que vivió.

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“Vino Leo a festejar el segundo acá. Me vio gritándolo y le toqué las manos. Estoy medio ido, no lo puedo creer. Es uno de los mejores días de mi vida periodística”, exclamó el periodista.

¿Quién es el periodista con el que Lionel Messi celebró su gol ante Austria?

De 42 años, el periodista Joaquín Bruno no solo trabaja en TyC Sports, sino que también en DSports Radio. Además de cubrir el día a día de la Selección Argentina, en el pasado hizo lo mismo con la actualidad de Racing Club.

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Antes de desempeñarse como periodista deportivo, el oriundo de Colón, ciudad ubicada en la Provincia de Buenos Aires -a 275 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, jugó en el Club Sportivo Barracas, donde en el año 2000 tuvo la chance de debutar en la Primera División.

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