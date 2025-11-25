Revelan el secreto de Diego Maradona en el partido solidario de su etapa en Napoli

Las historias sobre Diego Maradona no dejan de florecer. De modo tal que a 5 años de su desaparición física, su presencia está más viva que nunca, tanto en Argentina como en el mundo. Y el que ahora hizo su aporte para mantener al Pelusa presente fue Pietro Puzone, que fue su compañero en el Napoli en dos procesos durante la década del 80.

Resulta que Puzone nació en Acerra, un municipio a 14 kilómetros de la ciudad de Napoli, de donde también era Luca Quarto, el chico que nació con una deficiencia en su paladar y por el que Diego se prestó para un partido a beneficio en el Stadio Comunal de Acerra, en donde habitualmente jugaba el Acerrana, el equipo local al que enfrentó Maradona para este evento en particular.

”Conocí a la familia Quarto; el pequeño sufría una malformación labial que corría peligro de agravarse. Necesitaban 64 millones de liras para la operación. Era el 18 de marzo de 1985; el día anterior, habíamos jugado contra el Atalanta: 1-0, con un gol de Bertoni tras una asistencia de Maradona. Llovía a cántaros y Corrado Ferlaino (presidente del Napoli) estaba furioso con la decisión”, rememoró Puzone en conversación con la Gazzetta dello Sport.

Pero el hecho de que el campeón del mundo en México 1986 se le haya plantado al presidente del Napoli y a las autoridades de la liga italiana para que se llevara a cabo el partido solidario, no es lo más destacable, sino que fue él, el que se terminó haciendo cargo del monto que no se alcanzó a cubrir con la venta de entradas en un recinto en el que solo cabían 5 mil personas (aunque dicen que, por lo menos, hubo el doble de espectadores). ”No alcanzamos la cantidad esperada con la venta de entradas, así que Diego extendió un cheque para cubrir el resto”, relató el también exfutbolista del Catania y Spezia.

Y para completar la anécodta, Puzone recordó: ”Incluso me dio el brazalete de capitán. Hay un video que todavía circula en redes sociales: Diego dribla a todos y llega a la red con el balón. Como el gol del siglo que marcó contra Inglaterra en el Mundial de México dos años después. En Acerra, incluso logró marcar con la mano, pero en esa ocasión el árbitro se dio cuenta y lo anuló”.

Pietro Puzone agradece a Diego Maradona su apoyo para superar su adicción

”Gracias al cariño y apoyo de quienes siempre han estado ahí para mí: mi familia, mis amigos, mis excompañeros y Diego, pude salir”, contó Puzone, que en la misma entrevista admitió que pasó ”años al límite” con ”popularidad excesiva como futbolista, dinero fácil y vicios”.

Y para cerrar, relató la última frase que le dedicó Diego: ”Aunque nos hemos visto y hablado menos en los últimos años, antes de irse me dijo algo que recuerdo a cada instante: ‘Pietro, tienes que salvarte’. Si estoy aquí ahora, también es gracias a él. Desde allá arriba, no me ha abandonado”.

