Uno por uno: el ranking FIFA de todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026

Con España a la cabeza y Nueva Zelanda colista, así se encuentran los seleccionados clasificados a la Copa del Mundo en el ranking FIFA.

Por Lautaro Tiburzio

Se terminó la fecha FIFA de noviembre y, con ella, la etapa final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. De ahora en más, antes del inicio de la Copa del Mundo, solo restan definirse los seis cupos restantes del repechaje -global y europeo- y que se desarrolle el sorteo de la fase de grupos el próximo 5 de diciembre.

Palpitando dicho sorteo, este 19 de noviembre se hizo una última actualización del ranking FIFA, por lo que ya no habrá variantes para definir los bombos y los cabezas de serie.

Entre los clasificados de manera directa al Mundial aparecen los primeros 11 ubicados en el ranking, y se frena en Italia (12°), que tendrá que disputar el repechaje europeo. Y contando los equipos que aún se encuentran en la fase previa, hasta el puesto 33° no hay ausentes.

Allí es donde aparece Rusia, selección que ni siquiera pudo participar de las Eliminatorias por la suspensión de parte de la FIFA por cuestiones bélicas. Serbia, en cambio, es el seleccionado mejor ubicado que no ha logrado la clasificación, al figurar en la 37° posición, seguido de Nigeria en el 38°, que tampoco se metió al Mundial.

En las antípodas, aparece la llamativa Nueva Zelanda como la peor selección clasificada de manera directa, ocupando el lugar 86 del ranking. Sumando a los seleccionados que deberán pasar por el repechaje, la peor de todas es Nueva Caledonia, en la 149° posición.

Del mejor al peor: el ranking FIFA de los seleccionados clasificados al Mundial 2026

Los 42 clasificados de manera directa:

  • España (1°)
  • Argentina (2°)
  • Francia (3°)
  • Inglaterra (4°)
  • Brasil (5°)
  • Portugal (6°)
  • Países Bajos (7°)
  • Bélgica (8°)
  • Alemania (9°)
  • Croacia (10°)
  • Marruecos (11°)
  • Colombia (13°)
  • Estados Unidos (14°)
  • México (15°)
  • Uruguay (16°)
  • Suiza (17°)
  • Japón (18°)
  • Senegal (19°)
  • Irán (20°)
  • República de Corea (22°)
  • Ecuador (23°)
  • Austria (24°)
  • Australia (26°)
  • Canadá (27°)
  • Noruega (29°)
  • Panamá (30°)
  • Egipto (34°)
  • Argelia (35°)
  • Escocia (36°)
  • Paraguay (39°)
  • Túnez (40°)
  • Costa de Marfil (42°)
  • Uzbekistán (50°)
  • Qatar (51°)
  • Arabia Saudita (60°)
  • Sudáfrica (61°)
  • Jordania (66°)
  • Cabo Verde (68°)
  • Ghana (72°)
  • Curazao (82°)
  • Haití (84°)
  • Nueva Zelanda (86°)
Ni Haití, ni Curazao ni Cabo Verde: el peor seleccionado que clasificó al Mundial 2026, según la FIFA

ver también

Ni Haití, ni Curazao ni Cabo Verde: el peor seleccionado que clasificó al Mundial 2026, según la FIFA

Las 22 selecciones que disputan el repechaje europeo y de resto del mundo:

  • Italia (12°)
  • Dinamarca (21°)
  • Turquía (25°)
  • Ucrania (28°)
  • Polonia (31°)
  • Gales (32°)
  • Suecia (43°)
  • República Checa (44°)
  • Eslovaquia (45°)
  • Rumania (47°)
  • República Democrática del Congo (56°)
  • Irak (58°)
  • República de Irlanda (59°)
  • Albania (63°)
  • Macedonia del Norte (65°)
  • Irlanda del Norte (69°)
  • Jamaica (70°)
  • Bosnia y Herzegovina (71°)
  • Bolivia (76°)
  • Kosovo (80°)
  • Surinam (123°)
  • Nueva Caledonia (149°)

Qué rivales pueden tocarle a Argentina

Lo primero que hay que saber es que la Albiceleste no podrá cruzarse con ningún sudamericano en la fase de grupos. Sin embargo, sí podría medirse ante dos europeos, teniendo en cuenta que se permite un máximo de dos selecciones de esa confederación.

De esta manera, solo podrá cruzarse con 9 de las 12 selecciones del bombo 2: Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia.

En el bombo 3, podrá medirse con Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. De este pote, solo se bloquea Paraguay.

Del último copón, podría cruzarse con Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda. Además, también podría tocarle algún equipo que provenga del Repechaje, como Italia.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

  • Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.
