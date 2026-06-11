Fair Play en Fútbol: El Criterio de Desempate por Tarjetas Amarillas y Rojas

La valorización del juego limpio ha sido cada vez mayor para FIFA y podría tener gran influencia en la definición de los clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El criterio de Fair Play se ha convertido en un elemento fundamental en competiciones de fútbol internacionales como la Copa del Mundo, el Mundial de Clubes y ligas profesionales. Este sistema de desempate evalúa la disciplina de los equipos mediante un cálculo específico de puntos restados por tarjetas, permitiendo que el juego limpio sea decisivo cuando puntuaciones, diferencia de goles y goles anotados resultan idénticos.

La reglamentación de la FIFA establece un protocolo preciso sobre cuántos puntos descuenta cada tipo de amonestación durante toda la fase de grupos, algo que vale la pena repasar para entender cómo puede resolverse la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿Qué es el criterio de Fair Play y cuándo se aplica?

El Fair Play es un criterio de desempate implementado en la fase de grupos de competiciones futbolísticas que premia la conducta deportiva y el juego limpio. Este sistema se activa únicamente cuando dos o más equipos están completamente igualados en puntos, diferencia de goles y cantidad de goles marcados. La FIFA debutó con este mecanismo en la Copa del Mundo 2018 en Rusia, siendo utilizado nuevamente en el Mundial 2022 en Catar y en el Mundial de Clubes 2025.

El sistema evalúa el comportamiento de jugadores y cuerpo técnico a través de las tarjetas recibidas durante toda la competición grupal. De esta forma, la FIFA garantiza que la disciplina sea un factor determinante en casos de igualdad absoluta. Este enfoque refuerza valores fundamentales del deporte como el respeto, la lealtad al reglamento y la ausencia de violencia en el campo de juego.

Las tarjetas amarillas y rojas se volvieron un valioso criterio de desempate para FIFA.

Sistema de descuentos por tarjetas: cuántos puntos resta cada amonestación

El reglamento de la FIFA establece un sistema claro de deducciones en la puntuación de conducta. Cada tipo de tarjeta tiene un valor específico que se resta del total disponible para cada equipo:

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Tarjeta amarilla: -1 punto de conducta

-1 punto de conducta Roja indirecta (doble amarilla): -3 puntos de conducta

-3 puntos de conducta Tarjeta roja directa: -4 puntos de conducta

-4 puntos de conducta Amarilla y roja directa en el mismo partido: -5 puntos de conducta

Es importante destacar que la puntuación se calcula sobre el total de amonestaciones acumuladas durante toda la fase de grupos. Cuando un equipo recibe una tarjeta amarilla, pierde 1 punto; cuando un jugador recibe una segunda amarilla (expulsión indirecta), se restan 3 puntos adicionales sumados a los de la primera amonestación. En casos de tarjeta roja directa, el descuento es de 4 puntos, mientras que una secuencia de amarilla seguida de roja directa implica la máxima penalización de 5 puntos.

Orden jerárquico de criterios de desempate FIFA

La FIFA ha establecido un sistema escalonado de criterios para resolver empates en la fase de grupos. El Fair Play por tarjetas no es el primer criterio aplicable, sino que interviene como última instancia después de otros parámetros deportivos.

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El orden es el siguiente: primero se evalúan los puntos obtenidos en enfrentamientos directos entre equipos igualados; luego la diferencia de goles; posteriormente el total de goles marcados; y finalmente la conducta disciplinaria mediante la tabla de Fair Play.

En el Mundial de Clubes 2025, la FIFA implementó cambios significativos en los criterios de desempate, priorizando los resultados entre equipos implicados. Solo cuando persiste la igualdad en todos los aspectos anteriores entra en juego la puntuación de Fair Play. Si incluso después de aplicar el criterio de tarjetas sigue existiendo paridad, el desempate se resuelve mediante sorteo realizado por la FIFA.

La tarjeta amarilla resta un punto. La expulsión por doble amarilla resta tres y la expulsión directa descuenta cuatro puntos.

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Casos históricos que evidencian la importancia del Fair Play

El sistema de Fair Play ha sido decisivo en competiciones mundiales. Durante la Copa del Mundo 2018 en Rusia, Japón y Senegal quedaron completamente igualados con 4 puntos, diferencia de goles 0 y 4 goles anotados cada uno, habiendo empatado 2-2 en su enfrentamiento directo.

La única forma de definir quién avanzaría a octavos fue aplicar el criterio de Fair Play, siendo Senegal el primer equipo en ser eliminado de un Mundial por este motivo, ya que recibió dos tarjetas amarillas más que los nipones.

En el Mundial 2022 en Catar, México estuvo a punto de ser eliminado por Fair Play contra Polonia. Los aztecas ganaban 2-0 contra Arabia Saudita en los últimos minutos, pero igualaban con Polonia en puntos, goles a favor y diferencia. Sin embargo, la selección polaca aventajaba en conducta disciplinaria con solo 5 tarjetas amarillas contra 7 de México, lo que habría significado su eliminación sin haber perdido el partido.

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Variaciones del criterio Fair Play en competiciones nacionales

Las ligas nacionales como la Liga Profesional de Fútbol de Argentina han adoptado sistemas de Fair Play adaptados a sus reglamentos. En la temporada 2025 de la Liga Profesional, se integró el Fair Play como criterio de desempate después de diferencia de goles y goles marcados. El sistema utilizado contempla tarjeta amarilla por -1 punto, roja por doble amarilla por -3 puntos y roja directa por -5 puntos.

Estas variaciones locales demuestran cómo el criterio de Fair Play se ha expandido más allá de competiciones internacionales. La Real Federación Española de Fútbol también mantiene un sistema de Fair Play que incluye sanciones del Comité de Competición a entrenadores y directivos, ampliando el concepto más allá de las tarjetas disciplinarias mostradas durante los partidos.

Importancia estratégica y comportamiento disciplinario

El criterio de Fair Play ha modificado la estrategia competitiva en la fase de grupos. Los equipos no solo buscan acumular puntos mediante victorias, sino que también deben cuidar su comportamiento disciplinario.

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Una acumulación de tarjetas amarillas en partidos aparentemente ganados puede ser determinante en casos de empate final. Esto refuerza valores fundamentales del fútbol como el respeto a las reglas y a los árbitros.

Los entrenadores y cuerpos técnicos deben equilibrar la intensidad competitiva con la prudencia disciplinaria, especialmente cuando el equipo ha asegurado puntos importantes. La aplicación del Fair Play ha generado debates sobre si es el mejor sistema para desempatar, pero representa un avance en la valorización del juego limpio en el fútbol profesional moderno, transformando cada tarjeta en una decisión estratégica con consecuencias clasificatorias.

Data clave

Rusia 2018 fue el primer Mundial donde la FIFA aplicó el Fair Play.

fue el primer Mundial donde la FIFA aplicó el Fair Play. Tarjeta amarilla resta un punto de conducta según el reglamento de FIFA.

resta un punto de conducta según el reglamento de FIFA. Senegal fue el primer país eliminado por Fair Play en un Mundial.