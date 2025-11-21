FIFA se olvidó de Cristiano Ronaldo: lo ignoraron en el póster del Mundial 2026, los hinchas se dieron cuenta y tuvieron que borrarlo

El Mundial 2026 ya tiene a 42 de las 48 selecciones que formarán parte de la competición y si bien recién en marzo conoceremos a los otros seis clasificados, la mayoría de las candidatas tienen ya asegurado su lugar. Argentina, España, Brasil, Francia, Alemania, Inglaterra y Portugal, por nombrar algunas, ya tienen boleto para la Copa del Mundo y esperan al sorteo para conocer a sus rivales.

La clasificación de estas selecciones significa que la FIFA puede pensar en promover el campeonato con las figuras que formarán parte de la competición. Es decir, los Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y compañía. Sin embargo, tuvieron una grosera omisión en el primer póster oficial y los fanáticos no lo dejaron pasar.

FIFA compartió una imagen con un representante de cada una de las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026, pero en ella el representante portugués fue Bruno Fernándes y no Cristiano Ronaldo, el máximo goleador en la historia del fútbol y de las selecciones nacionales, que jugará su sexta Copa del Mundo, un récord que compartirá con Messi.

El posteo fue eliminado y subieron uno nuevo.

“¿Cómo va a faltar Cristiano Ronaldo?, Es la cara más grande del deporte sin debate”, señaló un fanático en X, claramente enfadado por la omisión. “Es difícil entender que FIFA deje a Cristiano Ronaldo fuera del póster oficial de la Copa del Mundo. Desde un punto de vista del marketing, es el atleta más influente del planeta, del tipo cuya cara vende un torneo”, lo secundaron.

“¿El póster del Mundial 2026 sin Ronaldo? Se siente raro. Fue la cara de cada torneo por casi dos décadas junto a Messi”, completó un tercero. Y no se necesitaron muchos más comentarios para que la FIFA tome la decisión de bajar la publicación con el póster, que ya no se encuentra en ninguna de sus redes sociales. En su lugar hay uno nuevo, con la figura del astro portugués.

El viejo póster del Mundial 2026, sin Cristiano Ronaldo

El póster que había compartido la FIFA sin Cristiano Ronaldo. Ya no está más subido.

El nuevo póster del Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo

El nuevo poster que se puede ver en las redes de FIFA.

Lógicamente, desde FIFA no se pronunciaron al respecto, ni para admitir que retiraron las publicaciones por los comentarios de la gente ni para decir que fue por la omisión de Cristiano Ronaldo en el mismo o cualquier otro motivo. Lo único cierto es que el primer póster ya no se puede ver en las diferentes redes sociales referentes al torneo y a la entidad y fue reemplazado por el nuevo, con Cristiano y también Messi con la Copa del Mundo.

