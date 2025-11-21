Juega en la Premier League, rechazó a una selección africana y ahora que están a un partido del Mundial 2026, está dispuesto a ir

Son 22 las selecciones que siguen con vida y en marzo definirán su suerte de cara a la clasificación al Mundial 2026. La mayoría de ellas (16), lucharán por los cuatro cupos restantes del repechaje europeo, mientras que otras seis selecciones se medirán por los dos boletos que otorga el repechaje internacional.

De esas seis selecciones hay un único representante de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la República Democrática del Congo, que venció en penales a Nigeria en una serie envuelta en polémicas, denuncias de magia negra y el sueño de un tercer arquero. RD Congo pasó directamente a la definición de uno de los repechajes, donde enfrentará al ganador de Jamaica vs. Nueva Caledonia, representantes de CONCACAF y Oceanía, respectivamente.

RD Congo se metió en el repechaje y está a un partido del Mundial 2026.

Y puede que cuente con un refuerzo estelar para ese partido, porque una figura de la Premier League estaría dispuesto a aceptar la convocatoria. El futbolista en cuestión es Stephy Mavididi, el actual dueño de la camiseta ’10’ del Leicester City. Mavididi, que se desempeña principalmente como extremo izquierdo y mediapunta, es nacido en Derby, ciudad en Inglaterra, pero tiene la doble nacionalidad congoleña y podría jugar.

Ahora bien, también hay que destacar que Mavididi ya había sido contactado para representar a la RD Congo en el pasado, tanto en Eliminatorias CAF como para la Copa Africana -que dicho sea de paso, en enero disputará una nueva edición-, y el futbolista había rechazado la invitación.

Stephy Mavididi aceptaría una convocatoria para el repechaje al Mundial. (Getty)

Sin embargo, de acuerdo a lo reportado por B-One, vía DeadlineDayLive, Mavididi ahora sí estaría dispuesto a aceptar una nueva convocatoria con la RD Congo, pensando en esa posible clasificación al Mundial 2026, que está a un partido de distancia.

Pasará ahora por la decisión del entrenador Sebastien Desabre, y una cuestión tanto de egos como de respeto por los jugadores que aceptaron el llamado en primera instancia y que lograron meter a RD Congo en el repechaje internacional. La decisión ahora pasa a manos del cuerpo técnico de RD Congo.

Sebastien Desabre, seleccionador de RD Congo, tendrá que tomar la decisión.

En caso de ganar el repechaje internacional, la RD Congo clasificaría a su segundo Mundial, el primero en 52 años. Como Zaire, la RD Congo clasificó a una única Copa del Mundo, la de Alemania 1974, en la que recibió 14 goles, no convirtió ninguno y se fue con tres derrotas.

Datos clave