Francia superó a Argentina en el ranking FIFA tras la goleada ante Suecia y lograr la clasificación a octavos del Mundial 2026

En el MetLife Stadium de New Jersey, Francia aplastó a Suecia, se clasificó a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y ahora tendrá que enfrentarse frente a Paraguay, donde los liderados por Gustavo Alfaro irán por una nueva gesta histórica.

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Mientras se lleva a cabo la cita mundialista, FIFA actualiza en vivo y a diario los puestos del ranking de puntos con el que se definen las posiciones en las diferentes competencias oficiales del ente que regula al fútbol en todo el planeta. Y en la pelea por ser el mejor de todos, Les Bleus superó a Argentina.

Con un total de 1916.24 puntos, los europeos tomaron el liderazgo de la tabla y le sacaron una distancia de 8.84 unidades al conjunto sudamericano que aún no disputó su encuentro correspondiente a los 16avos de final, donde el viernes 3 de julio deberán medirse ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad estadounidense de Miami.

Kylian Mbappé celebra junto a Didier Deschamps. (Getty Images)

El TOP 10 del Ranking FIFA

Francia: 1916.24 puntos Argentina: 1907.40 puntos España: 1879.58 puntos Inglaterra: 1840.46 puntos Brasil: 1804.92 puntos Marruecos: 1788.86 puntos Países Bajos: 1775.54 puntos Portugal: 1764.86 puntos México: 1736.01 puntos Bélgica: 1735.41 puntos

¿Cómo se calculan los puntos del ranking FIFA?

El ranking de selecciones se elabora con un sistema que prioriza los resultados más recientes por encima de los más antiguos, con el objetivo de reflejar de manera más precisa el momento actual de cada equipo. Aunque el método ha sufrido algunas modificaciones desde su creación, mantiene un criterio central: considerar los partidos disputados durante los últimos ocho años. En ese período se tienen en cuenta tanto encuentros oficiales como amistosos, aunque estos últimos poseen un peso menor dentro del cálculo final.

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La fórmula utilizada para determinar los puntos es Puntos = M × I × T × C. El primer factor es M, que representa el resultado del partido: se otorgan 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota. En caso de definiciones por penales, el ganador recibe 2 puntos y el perdedor 1. El segundo factor es I, que mide la importancia del encuentro: los amistosos tienen un valor de 1.0, los partidos de clasificación a torneos como el Mundial o la Copa América valen 2.5, las fases finales de torneos continentales y la Copa Confederaciones tienen un valor de 3.0, mientras que la fase final de la Copa del Mundo alcanza el máximo de 4.0.

El tercer factor es T, que corresponde a la fuerza de los equipos y se calcula con la fórmula 200 menos el puesto en el ranking del rival. Como excepción, al líder de la clasificación se le asigna el valor 200 y a las selecciones ubicadas desde el puesto 150 en adelante se les otorga un mínimo de 50. Por último aparece C, que mide la fuerza de la confederación a la que pertenecen los equipos y se obtiene a partir del promedio de ambas federaciones en el partido. En este caso, UEFA y CONMEBOL tienen el valor más alto (1.00), seguidas por CONCACAF (0.88), AFC y CAF (0.86) y OFC (0.85).

DATOS CLAVES

Francia clasificó a octavos de final tras vencer a Suecia en New Jersey.

clasificó a octavos de final tras vencer a Suecia en New Jersey. 1916.24 puntos le dieron a Francia el liderazgo del ranking FIFA, superando a Argentina.

le dieron a Francia el liderazgo del ranking FIFA, superando a Argentina. 3 de julio: Argentina jugará los 16avos de final ante Cabo Verde en Miami.