Jugó en la Premier League, llegó a valer 46 millones y ahora podría traicionar a Francia para disputar el Mundial 2026 con Haití

El delantero de América de México podría ser convocado para el seleccionado centroamericano por la ciudadanía de su padre.

Por Marco D'arcangelo

Allan Saint-Maximin, delantero de América.
© GettyAllan Saint-Maximin, delantero de América.

En su vuelta a la Copa del Mundo tras 52 años de ausencia, la Selección de Haití se encuentra trabajando en mejorar a su plantel, con el objetivo de hacer una buena performance en el Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos. 

Como consecuencia de esto, un futbolista con pasado en la Premier League, y que actualmente se desempeña en la Liga MX podría ser convocado por el entrenador Gabriel Calderón Pellegrino, en caso de querer reforzar a la delantera de cara a la cita mundialista que se llevará a cabo entre junio y julio del año que viene. 

Es que, según lo informado por TNT Sports México, Allan Saint-Maximin, delantero francés de 28 años, podría representar a la Selección de Haití para el Mundial 2026. Esto se debe a que su padre nació en el país centroamericano y es por eso que no tendría problemas con los trámites para nacionalizarse. 

Cabe destacar que en sus inicios Saint-Maximin representó a la Selección de Francia en las categorías Sub 16, 17, 20 y 21. Al no haber debutado en la mayor, podrá cambiar de país sin problemas ante la FIFA, debido a que no quedó blindado por el seleccionado comandado por Didier Deschamps. 

De esta manera, ahora entre el delantero de 28 años y el cuerpo técnico de la Selección de Haití deberán conversar para determinar si avanzan con los trámites de nacionalización, o si bien se descarta esta posibilidad para mantener a los futbolistas que hicieron historia en las Eliminatorias de Concacaf. 

Durante su carrera, más precisamente en el momento en el que vistió la camiseta de Newcastle, donde jugó durante 4 temporadas en la Premier League, el delantero francés estuvo en el foco de importantes equipos, por lo que su valor de mercado creció, y llegó a valer 46 millones de dólares.

Finalmente, decidió quedarse en las Urracas hasta mediados de 2023. Después de esto, tuvo pasos por Al Ahli de Arabia Saudita en la temporada 2023/24, y luego fue cedido a préstamo al Fenerbahce de Turquía, previo a recalar a América de México meses atrás. 

Los números de Saint-Maximin en América de México 

A lo largo de la última temporada, tras su llegada a América de México, Saint-Maximin consiguió un rol importante en su nuevo equipo, ya que habitualmente es titular en los encuentros de la Liga MX. En los 12 partidos que disputó, convirtió tres goles y aportó dos asistencias. 

Datos claves

  • La Selección de Haití se clasificó para el Mundial 2026, regresando a la Copa del Mundo tras 52 años de ausencia.
  • El delantero francés Allan Saint-Maximin (28 años, Liga MX) podría ser convocado por Haití debido a que su padre nació en el país.
  • Saint-Maximin no debutó con la selección mayor de Francia y en su carrera jugó cuatro temporadas en la Premier League con Newcastle.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

