Jugó en la Premier League, llegó a valer 46 millones y ahora podría traicionar a Francia para disputar el Mundial 2026 con Haití

En su vuelta a la Copa del Mundo tras 52 años de ausencia, la Selección de Haití se encuentra trabajando en mejorar a su plantel, con el objetivo de hacer una buena performance en el Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.
Como consecuencia de esto, un futbolista con pasado en la Premier League, y que actualmente se desempeña en la Liga MX podría ser convocado por el entrenador Gabriel Calderón Pellegrino, en caso de querer reforzar a la delantera de cara a la cita mundialista que se llevará a cabo entre junio y julio del año que viene.
Es que, según lo informado por TNT Sports México, Allan Saint-Maximin, delantero francés de 28 años, podría representar a la Selección de Haití para el Mundial 2026. Esto se debe a que su padre nació en el país centroamericano y es por eso que no tendría problemas con los trámites para nacionalizarse.
Allan Saint-Maximin en su paso por Newcastle. (Getty).
Cabe destacar que en sus inicios Saint-Maximin representó a la Selección de Francia en las categorías Sub 16, 17, 20 y 21. Al no haber debutado en la mayor, podrá cambiar de país sin problemas ante la FIFA, debido a que no quedó blindado por el seleccionado comandado por Didier Deschamps.
De esta manera, ahora entre el delantero de 28 años y el cuerpo técnico de la Selección de Haití deberán conversar para determinar si avanzan con los trámites de nacionalización, o si bien se descarta esta posibilidad para mantener a los futbolistas que hicieron historia en las Eliminatorias de Concacaf.
Durante su carrera, más precisamente en el momento en el que vistió la camiseta de Newcastle, donde jugó durante 4 temporadas en la Premier League, el delantero francés estuvo en el foco de importantes equipos, por lo que su valor de mercado creció, y llegó a valer 46 millones de dólares.
Finalmente, decidió quedarse en las Urracas hasta mediados de 2023. Después de esto, tuvo pasos por Al Ahli de Arabia Saudita en la temporada 2023/24, y luego fue cedido a préstamo al Fenerbahce de Turquía, previo a recalar a América de México meses atrás.
Los números de Saint-Maximin en América de México
A lo largo de la última temporada, tras su llegada a América de México, Saint-Maximin consiguió un rol importante en su nuevo equipo, ya que habitualmente es titular en los encuentros de la Liga MX. En los 12 partidos que disputó, convirtió tres goles y aportó dos asistencias.
