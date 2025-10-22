Si bien Estados Unidos cargará con la mayor parte del Mundial 2026, el desarrollo de la próxima Copa del Mundo será compartido con Canadá y México. Y, sin lugar a dudas, el escenario donde todos los seleccionados querrán jugar será el Estadio Azteca, uno de los más cargados de historia de todo el mundo, especialmente tratándose de esta competición.

Brasil venció a Italia allí para consagrarse campeón del mundo en 1970, y Argentina superó a Alemania en 1986, logrando su segundo campeonato. La historia precede al recinto, que si bien no será el hogar de la final del Mundial 2026, sí tendrá como mínimo cinco partidos a lo largo de la competición a disputarse a mediados del próximo año, incluyendo el partido inaugural.

Pero el Estadio Azteca no estaba en las mejores condiciones, motivo por el cual en mayo del 2024 se inició una remodelación, pensando en completarlo de cara al Mundial 2026. Y esa renovación es la más costosa de la historia del estadio, ya que requirió una inversión de más de 3 mil millones de pesos mexicanos, unos 163 millones de dólares.

El trabajo de renovación del Estadio Azteca inició en mayo del 2024 y se espera que esté listo para los primeros meses del 2026. (Getty)

“El proyecto de remodelación, que representó la inversión de más de 3 mil millones de pesos, de los cuales dos mil 100 provienen del acuerdo de patrocinio con Banorte, anunciado a principios de este año, contempla una combinación de modernización y preservación, ampliando su capacidad y asegurando a aficionados y a los visitantes la mejor experiencia de entretenimiento, conectividad y accesibilidad”, detalló Félix Aguirre, director general del Estadio Azteca.

Actualización de la cancha, palcos, plateas y accesibilidad

De acuerdo a lo informado por el propio Aguirre, el proyecto de renovación del Estadio Azteca es sumamente ambicioso y, salvo por lo estructural, se extiende a todos los aspectos del recinto, incluyendo la renovación de la cancha, plateas y palcos.

Se instalará un sistema de pasto híbrido, succión de agua e inyección de aire, informaron los encargados del proyecto. También se instalarán más de 2,200 metros cuadrados de pantallas LED tanto en el interior como el exterior del Estadio Azteca, y 1200 antenas para tener conectividad gratuita en todo el predio.

Banorte se encargó de la mayor parte de la inversión de un estadio que no se usa desde mayo del 2024. (Getty)

Finalmente, Aguirre se refirió a la actualización de palcos y plateas y afirmó en julio pasado: “El estadio ha trabajado con FIFA en varias opciones para el tema de los palcos y las plateas. Vamos muy avanzados con FIFA en la solución y esperamos, en unas semanas, presentar un esquema que sea favorable para todas las partes con sus reglamentos y lineamientos.”

Seguramente no será el Estadio Azteca que se recuerda con Pelé y Maradona levantando la Copa del Mundo, pero México promete hacer todo lo posible para que el Estadio Azteca que de inicio al Mundial 2026 sea tan mítico como aquel que quedó grabado en la historia