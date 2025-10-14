La única selección del planeta que se retiró del Mundial 2026 por decisión propia: el insólito motivo

A falta de menos de un año para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, poco a poco las confederaciones continentales van definiendo los clasificados a través de sus distintas formas de eliminatorias para llegar a los 48 países participantes del certamen.

Dentro de estas clasificaciones, ocurrió un hecho particular en las Eliminatorias de África, debido a que pasó un caso único en el mundo, ya que Eritrea decidió por motivos propios bajarse y no participar del Grupo E, que finalmente ganó Marruecos y clasificó a la Copa del Mundo.

Es que, el seleccionado africano informó en noviembre de 2023 que no iba a formar parte de las eliminatorias y es por eso que todos los partidos que iba a disputar fueron cancelados, por lo que su rival de turno quedó libre, sin sumar los puntos correspondientes.

Como consecuencia de esto, Eritrea dejó de formar parte del ranking FIFA y quedó ubicado en la última posición, sin puntos, debido a que pasaron más de dos años sin jugar un partido oficial, que es el lapso de tiempo que tiene en cuenta el ente organizador para rankear a las selecciones.

A pesar de que la Asociación de Eritrea no se pronunció al respecto, medios especializados de la zona informaron que el motivo por el que el seleccionado africano decidió bajarse de las eliminatorias fue por miedo a posibles deserciones de futbolistas durante los viajes internacionales.

Esto se debe a que la situación política del país no es la mejor, con pocas competencias internacionales, recursos limitados y aislamiento diplomático. Es por eso que los directivos eritreos temieron por el escape de sus jugadores en distintos países africanos a lo largo de las eliminatorias.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Eritrea se bajó de las Eliminatorias Africanas. Entre el 2000 y 2015, tampoco participó de competencias y amistosos organizados por FIFA, ya que su Asociación no contaba con los recursos económicos necesarios.

Finalmente, el Grupo E terminó con Marruecos como puntero y clasificado directamente a la fase de grupos del Mundial 2026, mientras que Níger quedó ubicado en la segunda posición, por lo que disputará un reducido para ir al repechaje contra selecciones de otras confederaciones.

El comunicado oficial de la FIFA por la baja de Eritrea

“La FIFA y la CAF pueden confirmar que la Federación Nacional de Fútbol de Eritrea se ha retirado de la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras la retirada de Eritrea, el grupo E de las eliminatorias de la CAF lo disputarán los cinco equipos restantes: Marruecos, Zambia, Congo, Tanzania y Níger. Todos los partidos de Eritrea han sido cancelados, mientras que el resto del calendario de partidos del Grupo E permanece sin cambios”, dijo el comunicado en la página web oficial de FIFA.

