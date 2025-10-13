Tiene 500 mil habitantes, está a un partido de clasificar por primera vez al Mundial y vende las entradas a un dólar en una panadería

En el marco de la última fecha de las Eliminatorias Africanas rumbo al Mundial 2026, la Selección de Cabo Verde, un país de no llega a los 520 mil habitantes, se encuentra ante una posibilidad histórica, ya que en condición de local se enfrenta a Eswatini en búsqueda de clasificar por primera vez a la cita mundialista.

El seleccionado local está puntero en el Grupo D de las eliminatorias con 20 puntos, 2 unidades más que Camerún, y es por eso que depende de sí mismo para clasificar por primera vez a un Mundial. Para esto, la ecuación es sencilla: deberá ganarle a Eswatini, la peor selección de la zona, por cualquier resultado.

Teniendo en cuenta la magnitud de este partido, el gobierno de Cabo Verde tomó una particular decisión, ya que se paralizó el país, tanto en las actividades laborales como escolares. Además, adoptaron una medida económica para llenar el Estadio Nacional de Praia.

Para llenar este estadio donde su selección hace las veces de local, el gobierno decidió que el precio de las entradas populares sea de un dólar, mientras que las más caras tienen un valor de 5 dólares. La intención es poder contar con las 15 mil personas que tiene el Nacional de Praia como capacidad máxima.

Dentro de esta decisión, lo más llamativo son los puntos de venta. Los hinchas que vayan a ver el partido no tendrán que comprar las entradas en el estadio, sino que deberán acercarse a tres estaciones de servicio y una panadería, ya que se encuentran en zonas aledañas a la cancha.

En caso de obtener el boleto, Cabo Verde se convertirá en el segundo país con menor población en disputar una Copa del Mundo. El anterior fue la Selección de Islandia, que hizo lo propio en Rusia 2018, en donde consiguió un histórico empate en su debut ante la Selección Argentina.

Publicidad

Publicidad

“Este año celebramos 50 años de independencia, así que sería increíble coronar ese hito con un logro tan grande: llegar a la Copa del Mundo de la FIFA por primera vez“, comentó al respecto Víctor Hugo Fortes, ex jugador de básquet de la Selección de Cabo Verde para mostrar la ilusión que hay en el país.

A qué hora juega Cabo Verde vs. Eswatini

El encuentro por la última fecha del Grupo D de las Eliminatorias Africanas está programado para este lunes 13 de octubre, a partir de las 13.00 horas de Argentina. El mismo, podrá verse en vivo y gratis a través de la página web de la FIFA.

ver también Todos los clasificados al Mundial 2026: cuántos cupos quedan y cuándo se definen